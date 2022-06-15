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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن يؤثر تورم القدمين والكاحلين على أي شخص عندما يكون الطقس حارًا ، ولكن كيف يمكنك منع حدوثه في المقام الأول؟ فيما يلي بعض أفضل الطرق لمكافحة مشكلة الطقس الدافئ الشائعة.

يمكن أن يتسبب الطقس الصيفي الحار في تورم القدمين والكاحلين بشكل غير عادي عندما يتراكم السائل حول الأنسجة. في حين أن المشكلة عادة ما تختفي بمجرد أن يبرد جسمك ، فإن المظهر المنتفخ والشعور بالانتفاخ قد يكونان غير مريحين ومحرجين للتعامل مع الحرارة الشديدة . لحسن الحظ ، هناك عدة طرق سهلة لتقليل فرص إصابتك بتورم القدمين هذا الصيف - لكن ما هي؟ تحدث موقع Express.co.uk إلى خبير التغذية الرئيسي في Lifesum Signe Svanfeldt لمعرفة ذلك.

ما الذي يسبب تورم القدمين والكاحلين في الطقس الحار؟

يعود تورم القدمين والكاحلين إلى عدة أسباب ، بما في ذلك الحمل أو زيادة الوزن أو تناول بعض الأدوية أو الإصابة - ولكن يمكن أن يحدث لأي شخص في الطقس الحار.

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كيفية منع تورم القدمين والكاحلين في الطقس الحار؟ .. 7 خطوات لمنع السوائل "المحتبسة"

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في حديثه إلى Express.co.uk ، قال Signe Svanfeldt ، خبير التغذية الرئيسي في Lifesum: "عادةً ما يُطلق على القدمين والكاحلين المتورمتين بسبب الطقس الحار اسم الوذمة الحرارية ، وهي عبارة عن سائل" محاصر "في الأنسجة مما يسبب التورم.

"من المحتمل ألا يتسبب التورم لفترة قصيرة من الوقت في أي آثار صحية كبيرة ، ولكن إذا كنت تعاني من التورم لفترة طويلة من الوقت ، فقد يكون ذلك بسبب أسباب أخرى مثل المرض الأساسي. في هذه الحالة ، قد يكون من المفيد الاتصال بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك. "

كيفية إيقاف تورم القدمين والكاحلين في الحر

هناك الكثير من العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تمنع تورم الأطراف في الطقس الحار ، وهي بسيطة مثل تغيير طريقة تناول الطعام والشراب.

حافظ على رطوبتك

قالت الآنسة سفانفيلدت: "على الرغم من أن القدم المتورمة ناتجة عن تراكم السوائل ، فإن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يساعد في منع التورم".

لا يعتبر الماء ضروريًا فقط لتعويض السوائل المفقودة من خلال التعرق ، ولكن من المهم أيضًا التحكم في مستويات الملح في الدم.

أوضح متخصصو القدم والكاحل ، أن عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تركيز الملح في الدم ، مما يجعل جسمك يحتفظ بأي ماء تشربه ، مما يساهم في التورم.

استهدف ما لا يقل عن ثمانية إلى 10 أكواب من الماء العادي يوميًا وفكر في استخدام متتبع المياه للتأكد من أنك تحصل على ما يكفي في نظامك الغذائي اليومي.

البقاء بعيدا عن الشمس

الحفاظ على برودة جسمك هو أبسط طريقة لمنع وتقليل التورم.

التزم بالمناطق المظللة في الهواء الطلق وحاول البقاء في أماكن جيدة التهوية أثناء تواجدك في المنزل أو العمل.

يساعد رش ساقيك بدش بارد أو نقع قدميك في دلو من الماء البارد على تنظيم درجة حرارة جسمك إذا كنت تعاني في يوم حار.

ارفع قدميك

يعد الارتفاع أحد أفضل الطرق "لتصريف" السوائل الزائدة المحتبسة في الأنسجة حول قدميك وكاحلك.

أوصت Care Plus برفع قدميك ورجليك أعلى من مستوى قلبك ، حوالي ثلاث أو أربع مرات في اليوم لمدة 30 دقيقة في المرة الواحدة.

اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا

تزيد زيادة الوزن من خطر تورم القدمين أو الكاحلين وقائمة طويلة من العديد من المشاكل الصحية الأخرى.

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي مع الكثير من الأطعمة الغنية بالمغذيات ، بما في ذلك الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات ، بما يتماشى مع متطلبات الطاقة الخاصة بك ، في الحفاظ على وزن صحي أو الوصول إليه.

قالت الآنسة Svandfeldt: "إذا لم تكن متأكدًا من مقدار الطاقة الكافية لك ، يمكن أن يساعدك تطبيق Lifesum في حساب احتياجاتك من الطاقة لضمان وصولك إلى متطلباتك اليومية والالتزام بها."

قلل من تناول الملح

يجب تجنب الملح المفرط في الطقس الحار للحفاظ على رطوبتك ، وكذلك لتقليل الانتفاخ في اليدين والقدمين والكاحلين.

نظرًا لأن الملح يربط الماء ، فإن تقليل تناول الملح والأطعمة المالحة في نظامك الغذائي أمر بالغ الأهمية لتجنب حالة الطقس الحار المزعجة.

ابق نشيطا

إن مراقبة ما تأكله وتشربه ليس هو الطريقة الوحيدة لمنع التورم. في الواقع ، النشاط لا يقل أهمية.

قالت السيدة سفاندفيلدت: "الجلوس لفترة طويلة يمكن أن يزيد من خطر تورم القدمين والكاحلين.

"يمكن أن يحدث هذا أيضًا إذا كنت واقفًا لفترة من الوقت ، لذا قم بزيادة مقدار الحركة في حياتك اليومية لزيادة تدفق الدم."