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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام امرأة بضرب محفظ قرآن تحرش بطفلتها داخل مسجد في باكستان.
وأظهر الفيديو امرأة تمسك بيدها "عصا خشبية" وتعتدي بالضرب على محفظ القرآن وهو يقف يتلقى الضربات باستسلام تام دون أن يحاول الدفاع عن نفسه.
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امرأة تضرب مدرس تحفيظ قرآن تحرش بطفلتها داخل مسجد .. شاهد الفيديو
وأبان الفيديو تجمع عدد من الأشخاص يشاهدون ما يحدث فيما قام اثنين منهم بالإمساك بمحفظ القرآن المعتدى عليه لتواصل المرأة التعدي عليه بالضرب وفي أثناء ذلك أخذ أحدهم العصا الخشبية من المرأة وتعدى عليه بالضرب.
وأشار مغردون إلى أن محفظ القرآن الذي تعرض للاعتداء بالضرب كان تحرش بطفلة المرأة داخل المسجد.
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