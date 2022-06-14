مشهور سعودي يفاجئ الجميع بردة فعل صادمةعندما سمع صوت أمه على الهواء خلال برنامج تلفزيوني!.. لن تصدق ماذا فعل؟؟ (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السعودية: ما سر المادة الـ14 من قانون الأحوال الشخصية الجديدة التي أثارت الجدل الكبير بين النشطاء السعوديين؟ شاهد منزل الفنان السعودي الكبير طلال مداح المقرر إزالته ضمن الأحياء العشوائية في جدة .. شاهد ماذا يوجد بداخله قبل الإزالة

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