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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إن انخفاض الدافع الجنسي لا يمثل مشكلة للجميع ، ولكنه قد يؤدي إلى تدني احترام الذات والقلق بشأن الجنس وضعف الانتصاب لدى الذكور (على الرغم من أن الضعف الجنسي ليس سببه انخفاض الرغبة الجنسية). إذا لم تكن رغبتك في العلاقة الحميمة الجسدية في المكان الذي تريده ، فهناك العديد من الطرق الطبيعية لزيادة الدافع الجنسي قليلاً ، وفقًا لأحد الخبراء.

الرغبة الجنسية ، أو الدافع الجنسي ، يتقلب بشكل طبيعي بمرور الوقت ويختلف بين الأفراد. يمكن أن تؤثر العديد من العوامل الداخلية والخارجية على الرغبة الجنسية ، ويجد معظم الناس أن ميلهم للجنس يتراجع مع تقدم العمر. يمكن أن تؤثر بعض الأدوية أيضًا على الدافع الجنسي ، بالإضافة إلى المشكلات الصحية مثل السمنة والأمراض المزمنة. تشمل العوامل الأخرى التي تؤثر على الرغبة الجنسية التغيرات الهرمونية وأنماط النوم والصحة العقلية وقضايا العلاقات وعادات ممارسة الرياضة والتوتر.

توصي كلاريسا بيري ، أخصائية التغذية في DIRTEA ، بثماني طرق طبيعية لزيادة الرغبة الجنسية لديك.

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انخفاض الرغبة الجنسية: ثماني طرق طبيعية لزيادة الدافع الجنسي - موصى بها من قبل خبير

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تناول الأطعمة المثيرة للشهوة الجنسية

مثير للشهوة الجنسية هو الشيء الذي يعتقد أنه يعزز الرغبة الجنسية.

قالت كلاريسا: "بعض الأطعمة التي يُعتقد تقليديًا أنها من المنشطات الجنسية تشمل المحار والشوكولاتة والتين والبطيخ والموز والفلفل الحار والفستق والكمأ والعسل. يمكن للمكونات النشطة في هذه الأطعمة ، إلى جانب الفيتامينات والمعادن المهمة ، إرخاء الجسم والعقل ، وزيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية ، وزيادة الهرمونات الجنسية وإنتاج الحيوانات المنوية ، أو تحفيز الشعور بالنشوة (هذه الشوكولاتة!).

"لا تتردد في تجربة ما يناسبك ، ولكن معظم الأدلة على آثارها قصصية وليست علمية.".

خذ مسحوق الفطر كورديسيبس

كورديسيبس هو فطر طبي معروف باسم "الفياجرا الطبيعية" وقد استخدم لعدة قرون في الطب الصيني التقليدي لتعزيز الطاقة والحيوية الجنسية.

أوضحت كلاريسا: "في حين أن آثارها المثيرة للشهوة الجنسية ترتبط بشكل تقليدي بالذكور ، فقد أظهرت الدراسات الحديثة قدرتها على تعزيز الرغبة الجنسية والوظيفة لدى كل من الذكور والإناث.

"في الذكور ، يمكن أن يزيد كورديسيبس من إنتاج هرمون التستوستيرون ، مما يحسن عدد الحيوانات المنوية ، ويزيد من الإثارة ، ويمكن أن يساعد في العجز الجنسي ، ومن المعروف أنه يعزز الخصوبة عند الإناث.

"من المهم العثور على مكمل كورديسيبس عالي الجودة لتحسين تركيز المكونات النشطة. جرب مسحوق استخراج كورديسيبس DIRTEA (29.99 جنيهًا إسترلينيًا من www.dirteaworld.com) ، والذي يحتوي على تركيز عالٍ بشكل خاص من المكونات النشطة ، والتي أصبحت متاحة بسهولة لامتصاصها من قبل الجسم بسبب عملية الاستخراج المزدوجة. طعمها لذيذ ممزوج بالماء الساخن أو يمكن إضافته إلى عصير الصباح. "

جرب جذر الماكا

الماكا هي من الخضروات الجذرية البيروفية ذات الخصائص المعززة للخصوبة والتكيف.

نصحت كلاريسا: "بدأت الدراسات في إظهار قدرتها على تحسين الرغبة الجنسية ، بما في ذلك الأشخاص الذين يتأثر دافعهم الجنسي بمضادات الاكتئاب SSRI. طريقة عملها غير واضحة ، على الرغم من أن الماكا غنية بحمض الأرجينين الأميني ، الذي قد يفضل إنتاج هرمون التستوستيرون. كما يمكن أن تحسن الماكا الحالة المزاجية وهي منظم هرموني لطيف عند الإناث مع القدرة على تخفيف أعراض انقطاع الطمث ".

التزم بمشروب واحد

قالت كلاريسا إن كأس من النبيذ يمكن أن يكون بمثابة مثير للشهوة الجنسية - فهو يريحك ويزيل بعض الموانع ، والتي يمكن أن تساعد في جعلك في حالة مزاجية.

وأضافت: “كما أنه يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون لدى الإناث ، وهو ما يرتبط بالإثارة الجنسية. ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول الكحول له تأثير معاكس. يمكن أن يؤدي تناول أكثر من مشروب أو اثنين إلى تقليل الأداء الجنسي وحتى منع النشوة الجنسية.

يتدخل الكحول أيضًا في الإثارة الفسيولوجية ويصعب على الإناث البلل ، مما قد يجعل ممارسة الجنس غير مريحة. عند الذكور يمكن أن يؤثر على قدرتك على الانتصاب والحفاظ عليه. بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحول إلى ضعف الانتصاب ".

الحصول على ليلة نوم جيدة

قالت كلاريسا إن قلة النوم مرتبطة بانخفاض الرغبة الجنسية ، خاصة عند النساء.

وتابعت: "عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يفاقم التوتر ويؤثر على الصحة العقلية ويقلل من مستويات الطاقة ، وكل ذلك يمكن أن يؤثر على الرغبة الجنسية. اهدف إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم وفكر في جدولة قيلولة إذا لم تتمكن من الحصول على قسط كافٍ من النوم في الليل. يمكنك أيضًا تحسين جودة نومك من خلال ضمان نومك في غرفة مظلمة ، والحفاظ على برودة غرفة نومك ، وتجنب الشاشات لمدة ساعة قبل النوم ، وشرب محسنات مثل الريشي ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وممارسة تقنيات تخفيف التوتر. "

تحكم في التوتر والقلق

في حين أن الجنس نفسه يمكن أن يكون وسيلة جيدة لتخفيف التوتر ، يمكن أن يكون للتوتر تأثير في الواقع على الدافع الجنسي.

قالت كلاريسا: "الجدول الزمني المزدحم للغاية بدون وقت للاسترخاء يمكن أن يسبب التعب وتقليل الرغبة في ممارسة الجنس. يمكن أن يؤثر القلق أيضًا على الرغبة الجنسية وقد يزيد من صعوبة حصول الذكور على الانتصاب والحفاظ عليه. تعد إدارة مستويات التوتر أحد أهم الأشياء التي يمكننا القيام بها جميعًا من أجل صحتنا العامة بالإضافة إلى الدافع الجنسي. يعد التأمل ، وممارسات التنفس ، والنظام الغذائي الصحي ، وقضاء الوقت مع الأصدقاء ، وتحسين العلاقات ، وإدارة الوقت ، واستكشاف العلاج أمثلة على طرق للمساعدة في إدارة التوتر والقلق.

"أوصي أيضًا بـ Cacao Superblend من DIRTEA ، وهو عبارة عن شوكولاتة ساخنة صحية تحتوي على أدابتوجينات ريشي وأشواغاندا ، المصممة لتهدئة التوتر والقلق ، وتحسين الحالة المزاجية وتحسين نوعية النوم."

تمرن بانتظام ، ولكن ليس كثيرًا

يمكن أن تحسن التمارين الرياضية الدافع الجنسي بعدة طرق. وأوضحت كلاريسا: "تؤدي التمارين المنتظمة إلى زيادة إنتاج هرمون التستوستيرون ، والذي يمكن أن يحسن عدد الحيوانات المنوية لدى الذكور والرغبة الجنسية لدى كلا الجنسين. يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية أيضًا إلى رفع الحالة المزاجية والصورة الذاتية وتقليل التوتر وتحسين الدورة الدموية وتحسين الأداء الجنسي ، وكل ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الرغبة الجنسية. ومع ذلك ، من المهم عدم المبالغة في ذلك. قد يؤدي الإفراط في ممارسة الرياضة إلى الإرهاق واستنزاف الدافع الجنسي ".

اكتشف ميولك الجنسية

قالت كلاريسا إن الحصول على تجارب جنسية أفضل يمكن أن يؤدي إلى زيادة الرغبة في ذلك.

وأوصت: "التحدث عن الجنس مع شريكك يمكن أن يساعدك على فهم احتياجات ورغبات بعضكما البعض. يمكن أن تعلمك المتعة الذاتية عن جسدك ، مما يساعدك على التعبير عن تفضيلاتك الخاصة. استكشاف حياتك الجنسية وتعميق فهمك لنفسك وشريكك يمكن أن يحسن الدافع الجنسي وقد يحسن أيضًا العلاقة الحميمة في علاقتك ".

في حين أن هذه الطرق تعتبر آمنة بشكل عام ، فمن الحكمة استشارة أخصائي طبي قبل تناول مكمل جديد. إذا كنت قلقًا بشأن حدوث تغيير في الدافع الجنسي أو أي مشكلة صحية ذات صلة ، فيرجى استشارة طبيبك.