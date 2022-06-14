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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد نقص فيتامين (VITAMIN) من الأمراض الطبية البسيطة الشائعة التي يمكن أن تحدث لأي شخص. يمكن أن تختلف حسب الموسم والنظام الغذائي للفرد. أحد أنواع نقص الفيتامينات الشائعة نسبيًا هو نقص فيتامين ب 12.

يحتاج الجسم إلى فيتامين ب 12 من أجل إنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي وإطلاق الطاقة من الطعام. نتيجة لذلك ، يعد فيتامين ب 12 ضروريًا للحفاظ على الصحة العامة وإطالة العمر الافتراضي. إذا كان شخص ما يفتقر إلى فيتامين ب 12 ، فإنه يصاب بفقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12. كما هو الحال مع حالات النقص الأخرى ، يمكن أن يؤدي فقر الدم بفيتامين 12 إلى ظهور أعراض تتراوح من الحميدة إلى الفاحشة.

أحد أعراض نقص فيتامين ب 12 هو حرق القدمين.

تصف Mayo Clinic (مايو كلينك) حرق القدمين بأنه "علامة على تلف الأعصاب" وتسرد النقص في فيتامينات ب كسبب محتمل.

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نقص فيتامين B12 يسبب فقر الدم وتلف الأعصاب .. علامة على القدمين تدل على نقص هذا الفيتامين إلهام لجسمك (تعرف عليها)

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تشمل الأعراض الأخرى لنقص فيتامين ب 12 ما يلي:

• التعب

• نقص الطاقة

• ضيق التنفس

• الشعور بالإغماء

• الصداع

• شحوب الجلد

• خفقان القلب

• الطنين

• فقدان الشهية

• فقدان الوزن.

بالإضافة إلى التسبب في مجموعة من الأعراض ، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 غير المشخص إلى مضاعفات دائمة إذا تُرك دون علاج.

تتراوح هذه المضاعفات من التغيرات العصبية إلى العقم ، من سرطان المعدة إلى السنسنة المشقوقة عند الأطفال الذين لم يولدوا بعد.

بعد ذلك ، من الضروري معالجة نقص فيتامين ب 12 في أسرع وقت ممكن بعد تحديده وتشخيصه.

لحسن الحظ ، هناك مجموعة من العلاجات المتاحة للمساعدة في علاج نقص فيتامين ب 12.

خيار العلاج الأساسي هو حقن فيتامين ب 12 مباشرة في الجسم.

تقول NHS: "في البداية ، ستحصل على هذه الحقن كل يومين لمدة أسبوعين أو حتى تبدأ الأعراض في التحسن.

بعد هذه الفترة الأولية ، سيعتمد علاجك على ما إذا كان سبب نقص فيتامين ب 12 مرتبطًا بنظامك الغذائي أو ما إذا كان النقص يسبب أي مشاكل عصبية ، مثل مشاكل التفكير والذاكرة والسلوك. "

بدلاً من ذلك ، قد يوصى بإجراء تغييرات في النظام الغذائي لزيادة مستويات فيتامين 12.

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 اللحوم والسلمون وسمك القد والحليب والبيض.

بالنسبة للنباتيين والنباتيين ، تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية باستهلاك "الأطعمة الأخرى التي تحتوي على فيتامين ب 12 ، مثل مستخلص الخميرة (بما في ذلك مارميت) ، بالإضافة إلى بعض حبوب الإفطار المدعمة ومنتجات الصويا".

بالإضافة إلى علاج النقص ، سيحاول الطبيب العام الذي يعالج مريضًا أيضًا النظر في سبب حدوث النقص.

السبب الأكثر شيوعًا في المملكة المتحدة هو حالة تعرف باسم فقر الدم الخبيث.

فقر الدم الخبيث هو حالة من أمراض المناعة الذاتية تؤثر على المعدة. يتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي لخلايا المعدة مما يمنع العضو من امتصاص فيتامين ب 12.

السبب الدقيق لفقر الدم الخبيث غير معروف. لكن الأطباء على دراية بالعديد من عوامل الخطر التي من المحتمل أن تزيد من خطر إصابة الفرد بوراثة الحالة.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة هم النساء فوق سن الستين ولديهن تاريخ عائلي من فقر الدم الخبيث.

يتوفر مزيد من المعلومات حول فقر الدم الخبيث على موقع NHS.