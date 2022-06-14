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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في متابعة لأحدث التطورات بحادث فقد صيادين عمانيين في عرض البحر قرب سواحل الأشخرة الذي شغل الرأي العام العماني، أصدر سلاح الجو السلطاني بيانا في هذا الشأن.

وبحسب ما رصدت (وطن) قال سلاح الجو السلطاني العماني، إنه قام، الاثنين، بمهمة بحث جديدة عن المفقودين في عرض البحر.

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أحدث التطورات بشأن المفقودين في البحر بسلطنة عمان قرب سواحل الأشخرة

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وأوضح في بيانه أنه ساهم بتسيير إحدى طائرات الاستطلاع البحري للقيام بمهمة البحث عن مفقودين على متن قارب صيد عماني في المنطقة البحرية شمال شرق نيابة الأشخرة.

إلا أن البيان أكد كذلك في خبر محزن أنه لم يتم العثور على المفقودين في المنطقة المذكورة حتى حينه.

ويتصدر وسم بعنوان “انقذوا المفقودين”، ضمن الأكثر تداولا بسلطنة عمان منذ أيام.

وأوضح في بيانه أنه ساهم بتسيير إحدى طائرات الاستطلاع البحري للقيام بمهمة البحث عن مفقودين على متن قارب صيد عماني في المنطقة البحرية شمال شرق نيابة الأشخرة.

إلا أن البيان أكد كذلك في خبر محزن أنه لم يتم العثور على المفقودين في المنطقة المذكورة حتى حينه.

ويتصدر وسم بعنوان “انقذوا المفقودين”، ضمن الأكثر تداولا بسلطنة عمان منذ أيام.

وعبر الوسم قال الكاتب حمد الصواعي:”جهود جبارة من القوات المسلحة حيث وضعت كافة طاقاتها وأمكانياتها في البحث عن المفقودين.”

وتابع:”وكذلك جهود كبيرة من قبل الأهالي وهم في تزايد مستمر بحالة

تكاتف وتعاضد كملحمة في العطاء في البحث عن المفقودين، ومازال البحث مستمر ولعل وعسى يكون بالقريب العاجل لنفرح معاً معهم”.

وكانت شرطة عمان السلطانية أكدت صباح، الاثنين، أن الجهود مستمرة في عمليات البحث عن المفقودين في عرض البحر قبالة سواحل منطقة الأشخرة من قبل طيران الشرطة وزوارق شرطة خفر السواحل.

كما تتم عملية البحث أيضا بمشاركة طيران سلاح الجو السلطاني العماني، وهيئة الدفاع المدني والاسعاف ومجموعة من المواطنين.

ويشار إلى أن هذا الحادث المفجع، يأتي بالتزامن أيضا مع حادث فقد المواطن العماني فوزي الرواحي بأحد أنهار تركيا قبل أيام، والذي لم يعثر له على أثر حتى الآن.

وكان العمانيون فجعوا قبل أيام بإعلان سفارة السلطنة في أنقرة، عن فقد مواطن عماني يدعى فوزي الرواحي في أحد الأنهار بإدمير في تركيا حيث سقط في النهر بعد اختلال توازنه.