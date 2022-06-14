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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ينصح خبراء تغذية بتناول سبع حبات من الحبة السوداء قبل موعد الفطور وفي المساء احياناً.

وأكد الخبراء أن تناول حبة البركة يساعد على تحسين حالة الجسم والصحة والمظهر. ولهذا من المهم الاستفادة من خصائصها من خلال الالتزام بتناولها مع اتباع نظام حياتي وغذائي صحي. وهذا ابرز ما يجب معرفته عن فوائد الحبة السوداء على الريق.

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لن تصدق ماذا سيحدث لو تناولت 7 حبات من الحبة السوداء على معدة فارغة.. جرّبها الآن وستفعل المعجزات في جسدك

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فوائد الحبة السوداء ​

يعرف الخبراء ان فوائد تناول الحبة السوداء على الريق كثيرة ومن المهم التعرف عليها من اجل الحرص على الاستفادة منها.

1 تساعد على خسارة الوزن

من اجل تحقيق هذا الهدف ينصح بتناول ملعقة صغيرة من الحبة السوداء مرة على الريق قبل موعد الفطور ومرة اخرى قبل النوم. لكن من المهم عدم فعل هذا قبل استشارة الطبيب الاختصاصي منعاً لحدوث اي اعراض جانبية.

كذلك يجب عدم التخلي عن الحرص على تناول المأكولات الصحية والخالية من الدهون الضارة ومن السكريات. ومن المهم في هذه الحالة ايضاً التركيز على ممارسة الرياضية بشكل منتظم 3 مرات اسبوعياً.

2 يمكنها ان تمد الجسم بالطاقة وخصوصاً في حال تم تناولها في الصباح. وهكذا فإنها تزيد ايضاً القدرة على التركيز وعلى الانتاجية الجسدية والذهنية وعلى القيام بالنشاطات البدنية وخصوصاً لدى الاشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية.

3 يكن الاستفادة منها من اجل تحسين حالة الجهاز التنفسي وخصوصاً مع انتشار العدوات الفيروسية التي تؤثر سلباً على عمله. فهي تخلصه من كل ما يمكن ان يسبب انسداده وعدم قيامه بنشاطه بالشكل الصحيح.

4 تساهم في علاج مشكلة التهاب الجيوب الانفية وفي الحد من انسداد الانف وخصوصاً اثناء المعاناة من الانفلونزا والرشح.

​5 يمكن التخلص بواسطتها من مشكلة احتقان الحلق ومن تجمع البلغم الذي يسد المجاري التنفسية.

6 ينصح بتناولها الاشخاص الذين يعانون من مشكلة النفخة والغازات ومن بعض الاضطرابات المعوية. لكن الافضل ان يتزامن هذا مع اعتماد نظام غذائي صحي يخلو من المكونات التي تلحق الضرر بالجهاز الهضمي والتي تسبب الخلل في عمله.

7 تعتبر من المكونات التي يمكن ان تحمي الجسم من المعاناة من بعض انواع السرطان والاورام. وفي هذه الحالة ينصح بتطبيق هذه الوصفة الطبيعية في المنزل.

​المصدر: الجميلة