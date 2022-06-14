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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف مواطن سعودي عن تلقيه عرضا من فتاة بريطانية للزواج منه والموافقة على جميع شروطه.



وقال خلال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنه سافر إلى لندن منذ أسبوع ويتردد على أحد المطاعم مرتديا الزي السعودي ثم تفاجأ بالفتاة تقدم له عرض الزواج".

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فتاة بريطانية حسناء تعرض نفسها للزواج من سائح سعودي مقابل السفر معه للمملكة.. وردة فعل الأخير مفاجئة (فيديو)

وتابع" فتاة بريطانية عرضت علي إني أتزوجها مقابل تعطيني كل اللي بحسابها وموافقة على جميع شروطي. " لافتا إلى أن الفتاة كانت متحمسة وأكدت له رغبتها في السفر معه والعيش في المملكة.

وقال: "هنا يحبون السعوديين بشكل مو طبيعي". مضيفا أنه لا يتزوج إلا سعودية.