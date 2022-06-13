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عريس يصفع عروسه بقوة على رأسها في حفل زفافهما أمام الحضور والسبب صادم للجميع! .. شاهد

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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