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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عن مقطعاً صوتياً لمكالمة حقيقية جرت بين أحد العملاء وشخص مُحتال حاول خلالها الأخير الحصول على معلومات الحساب البنكي للعميل.

وأظهرت المكالمة محاولة المُحتال بعد اختيار “اسم مزيف” له وتعريف نفسه للعميل بأنه يعمل موظفاً بأحد البنوك إقناعه بتقديم المعلومات الخاصة بحسابه له من أجل تحديثه، قبل أن يهدده بإيقاف الحساب في ظل رفضه الاستجابة لطلبه.

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شاهد بالفيديو.. محتال خطير ينتحل صفة موظف بنك في البنوك السعودية ومكالمة حقيقة تكشف المفاجأة!

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وطالبت اللجنة، العملاء إلى تجاهل المكالمات التي يقوم بها المحتالون ويهددون بإغلاق الحسابات للحصول على المعلومات، مع الإبلاغ عنهم وإرسال أرقامهم إلى رقم “330330”.

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