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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يواجه معظم المدخنين صعوبة كبيرة في الإقلاع عن التدخين بصورة نهائية، الأمر الذي يشعرهم باليأس والإحباط، خاصةً إذا بائت جميع المحاولات السابقة بالفشل.

في هذا الصدد، أكد مجلس الصحة الخليجي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن المدخنين يحتاجون -بحسب بعض الدراسات- من 7 إلى 13 محاولة إقلاع عن التدخين قبل التوقف نهائيًا عن هذه العادة، وفقًا لشبكة CNN.

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لا تيأس- هكذا تقلع عن التدخين نهائيًا بنجاح

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وأوضح المجلس أن الإقلاع عن التدخين يجب أن يمر بثلاث مراحل، لضمان النجاح:

مراحل الإقلاع عن التدخين

نصائح قبل الإقلاع عن التدخين

- تحديد موعد للإقلاع عن التدخين.

- إخبار أفراد الأسرة والأصدقاء بقرار الإقلاع عن التدخين، للحصول على الدعم منهم.

- تذكير النفس بأن المحاولات غير الناجحة ما هي إلا خبرات تمهد الطريق، للتوقف عن التدخين في نهاية المطاف.

- تدوين أسباب الرغبة في الإقلاع عن التدخين في مذكرة، مع ضرورة الاطلاع عليها، لتحفيز النفس.

- التحكم في ذروة التدخين، عن طريق إلهاء العقل بأنشطة أخرى.

نصائح أثناء محاولة الإقلاع عن التدخين

- تجنب المشروبات الغازية.

- الابتعاد عن المشروبات المنبهة، مثل القهوة الشاي.

- شغل اليد والفم باستعمال السواك وشرب الماء ومضغ العلكة غير المحلاة.

- الانتظام في ممارسة الرياضة، مثل المشي السريع أو السباحة.

نصائح بعد الإقلاع عن التدخين

- عدم النظر في الألواح الإلكترونية، مثل الهاتف المحمول، قبل النوم بساعة.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا.

- تناول الأطعمة الخفيفة بين الوجبات، للسيطرة على الشعور بالجوع.

- المواظبة على ممارسة الرياضة.