كلب مفترس يهاجم طفلين في القريات السعودية وهكذا تمكنا من النجاة بأعجوبة.. شاهد الفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شاهد لحظة مداهمة مقر لعمالة مخالفة في العاصمة السعودية الرياض.. وبعد تفتيشه كانت المفاجأة السعودية: ما سر المادة الـ14 من قانون الأحوال الشخصية الجديدة التي أثارت الجدل الكبير بين النشطاء السعوديين؟

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