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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قدم مختص، عدة نصائح هامة يجب اتباعها عند شراء قطع غيار للسيارة، مشيرًا إلى ضرورة معرفة تصنيف تلك القطع حسب جودة التصنيع.

ونشر المختص، ويُدعى المهندس عبدالعزيز الصنيع، مقطع فيديو، عبر حسابه على "تويتر" يشرح فيه، الفرق بين القطع الأصلية والمقلدة والمُعاد تصنيعها، ومسميات تلك الأنواع والفرق بينهما.

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لن تنخدع بعد اليوم .. مختص سعودي يكشف كيف تعرف قطع غيار السيارات الأصلية والمقلدة ويحذر من شراء هذه القطعة

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وأوضح أن القطعة المكتوب عليها Genuine تعني قطع غيار أصلية من نفس الوكالة، أماoem تعني قطع غيار مصنعة من شركات أخرى، وفي الغالب هي أرخص من الوكالة ومضمونة ولكن جودتها تختلف من شركة لشركة أخرى.

وأضاف أن القطعة المكتوب عليها Refurbished، تعني أنها قطعة غيار معاد تصنيعها، أي أن القطعة كانت "خربت وأعادوا تصليحها"، حسب وصفه.

وحذر المختص من شراء قطعة غيار للسيارة Aftermarked، مشيرًا إلى أن القطعة المكتوب عليها هذه الكلمة تعني أنها مقلدة، قائلًا: " انحش عنها، ولا راح تنفعكم بأي شيء".