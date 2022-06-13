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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يدعم فيتامين ب 12 العديد من الوظائف الهامة في الجسم. لا عجب أن يتسبب نقص فيتامين ب 12 في سيل من المشاكل. يمكن أن تظهر ثلاث علامات منبهة لانخفاض مستوى فيتامين ب 12 في زوايا فمك.

من بين أمور أخرى ، يساعد فيتامين ب 12 في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي ويساعد في الوظيفة النفسية الطبيعية. وبالتالي ، فإن انخفاض مستويات B12 يعطل العمليات المهمة ويمكن أن تكون التأثيرات مشؤومة. يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 عددًا كبيرًا من الأعراض ، يظهر الكثير منها على سطح جلدك.

وفقًا لمقال نُشر في النشرة الرسمية لكلية أطباء الأسرة في كندا ، فإن التهاب الفم الزاوي هو دليل مرئي لنقص B12.

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افتح فمك فإذا لاحظت هذه العلامات فهي دليل على نقص فيتامين B12 إلهام لجسمك

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وفقًا لـ BMJ ، فإن التهاب الفم الزاوي هو التهاب في زوايا الفم ، ويتميز بالشقوق والتقشر والحمامي (احمرار الجلد) والقشور.

تشير النشرة الرسمية لكلية أطباء الأسرة في كندا إلى أن العلامة "غالبًا ما يتم تجاهلها" في مراحلها المبكرة لأنها لا تقتصر على نقص فيتامين ب 12 وحده.

تشمل العلامات الأخرى:

التعب / الإرهاق

ضعف العضلات

مشاكل في الرؤية

دبابيس وإبر

مشاكل في الذاكرة

كآبة.

كيف تجاوب

وفقًا لـ NHS ، يجب أن ترى طبيبًا عامًا إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين ب 12.

غالبًا ما يمكن تشخيص هذه الحالات بناءً على الأعراض ونتائج فحص الدم.

من المهم تشخيص نقص فيتامين ب 12 وعلاجه في أسرع وقت ممكن.

تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية "على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج ، إلا أن بعض المشكلات التي تسببها الحالة يمكن أن تكون لا رجعة فيها إذا تُركت دون علاج".

"كلما طالت مدة الحالة دون علاج ، زادت فرصة حدوث ضرر دائم."

هل انت في خطر؟

فقر الدم الخبيث هو السبب الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين ب 12 في المملكة المتحدة.

هذه حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم جهاز المناعة - نظام الدفاع الطبيعي للجسم الذي يحمي من الأمراض والعدوى - خلايا الجسم السليمة.

يمكن أن يصاب بعض الأشخاص أيضًا بنقص فيتامين ب 12 نتيجة عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظامهم الغذائي.

وفقًا لهولاند وباريت ، من المرجح أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 على النباتيين أو النباتيين.

وذلك لأن "أغنى مصادر" فيتامين ب 12 توجد في اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك.

يشملوا:

لحم وكبد

سمك

الرخويات

الحليب ومنتجات الألبان

بيض.

يشير هولاند وباريت إلى أن فيتامين ب 12 موجود في المصادر النباتية التالية:

خلاصة الخميرة

حليب نباتي محصن

حبوب الإفطار المدعمة.

"إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا ، فإن تناول مكمل فيتامين ب 12 يمكن أن يساعد في منع النقص" ، يضيف الجسم الصحي.

كيفية علاج نقص فيتامين ب 12

يعتمد علاج نقص فيتامين ب 12 على سبب الحالة.

يمكن علاج معظم الناس بسهولة عن طريق الحقن أو الأقراص لتعويض الفيتامينات المفقودة.

هناك نوعان من حقن فيتامين ب 12:

هيدروكسوكوبالامين

سيانوكوبالامين.

تضيف هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "إذا كان نقص فيتامين ب 12 ناتجًا عن نقص الفيتامين في نظامك الغذائي ، فقد يتم وصف أقراص فيتامين ب 12 لتتناولها يوميًا بين الوجبات".