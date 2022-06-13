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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن لمرض السكري من النوع 2 إطلاق موجة من الدمار على الجسم إذا لم يتم التحكم في مستويات السكر في الدم. لحسن الحظ ، ثبت أن تناول فاكهة بحجم 30 بنسًا يؤدي إلى عمل خفيف في إدارة نسبة السكر في الدم.

داء السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة حيث لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين أو لا تمتص الخلايا الأنسولين الذي ينتجه. يتمثل الدور الأساسي للأنسولين في تنظيم نسبة السكر في الدم - النوع الرئيسي للسكر الموجود في الدم. نتيجة لهذا الخلل الوظيفي ، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم إلى مستويات خطيرة.

لحسن الحظ ، يوفر النظام الغذائي وسيلة للتحكم في هذه العملية عن طريق إبطاء معدل تكسير الطعام إلى جلوكوز (سكر الدم).

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فاكهة شهيرة تسبب انخفاضًا "مهمًا للغاية" في مستويات السكر في الدم.. لا تتركها بعد اليوم

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أثبتت بعض المنتجات - التي تم تحديدها من خلال البحث - أنها بارعة بشكل خاص في هذا الأمر.

تشير الأبحاث المنشورة في المجلة الدولية للأدوية والعلوم الحيوية إلى أن هناك شيئًا ما في القول المأثور "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب".

بحثت الدراسة في الآثار المحتملة للتفاح على صيام نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

تضمنت الدراسة 98 مريضاً بالسكري من النوع الثاني ، تم تقسيمهم إلى مجموعتين.

كان مرضى السكري من النوع 2 الذين كانوا على استعداد لتناول تفاحة في النظام الغذائي يوميًا موضوعات وكان مرضى السكري من النوع 2 في المجموعة الأخرى من مجموعة الضوابط.

تم قياس مستويات السكر في الدم عند الصيام في بداية الدراسة وبعد أربعة أسابيع ومقارنتها بمستويات السكر في الدم.

سكر الدم الصائم هو اختبار يقوم به أخصائي صحي بعد عدم تناول الطعام لبضع ساعات.

ماذا اكتشف الباحثون؟

كتب الباحثون أنه بالمقارنة مع المجموعة الضابطة ، كان هناك انخفاض "مهم للغاية" في مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لوحظ في المجموعة المخصصة لتفاحة يومية.

هذه النتيجة ثابتة عبر العمر والجنس.

وخلص الباحثون إلى أن "الدراسة الحالية كشفت أن حبة تفاحة واحدة متوسطة الحجم في النظام الغذائي لمرضى السكر من النوع الثاني تقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام".

لماذا التفاح؟

على الرغم من أن الباحثين لم يقدموا تفسيرًا محتملاً لهذا التأثير ، إلا أن التفاح يحتل مرتبة منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم (GI).

GI هو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات. يوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

يتم تقسيم الأطعمة المنخفضة أو المتوسطة من GI بشكل أبطأ وتسبب ارتفاعًا تدريجيًا في مستويات السكر في الدم بمرور الوقت.

تشمل الأطعمة الأخرى ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض:

نبضات

الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة ، مثل الشوفان والعصيدة.

بعض الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي ، مثل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والفاصوليا والعدس ، هي أطعمة يجب أن نتناولها كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

ومع ذلك ، فإن استخدام مؤشر نسبة السكر في الدم لتحديد ما إذا كانت الأطعمة أو مجموعات الأطعمة صحية يمكن أن يكون مضللاً.

توضح NHS : "الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع ليست بالضرورة غير صحية وليست كل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض صحية.

"على سبيل المثال ، يعد البطيخ والجزر الأبيض من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI ، بينما تحتوي كعكة الشوكولاتة على قيمة مؤشر جلايسيمي أقل."

داء السكري من النوع 2 - هل أنت مصاب به؟

تشمل الأعراض:

التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل

الشعور بالعطش طوال الوقت

الشعور بالتعب الشديد

فقدان الوزن دون محاولة

حكة حول قضيبك أو مهبلك ، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر

تستغرق الجروح أو الجروح وقتًا أطول للشفاء

رؤية مشوشة.

وفقًا لـ NHS ، يجب أن ترى طبيبًا عامًا إذا كان لديك أي من أعراض مرض السكري من النوع 2 أو كنت قلقًا من احتمال تعرضك لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع 2.