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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم نذير مشاكل صحية خطيرة تتراوح من أمراض القلب إلى السكتات الدماغية. بينما قد تنتقل أفكارك إلى قلبك وشرايينك عند التفكير في المادة الدهنية ، تحذر بوابة صحية من أن علامات التحذير قد تظهر أيضًا في عينيك.

من العواقب الحميدة إلى "المدمرة" ، يمكن أن يؤثر ارتفاع الكوليسترول في عينيك ورؤيتك. تشرح كلية البصريات بجامعة ولاية نيويورك كيفية تحديد العلامة "الخطيرة" المسماة لوحة هولينهورست ، والتي قد تشير إلى مستويات عالية.

لا يُسبب ارتفاع الكوليسترول ، الذي يطلق عليه اسم حالة صامتة ، العديد من الأعراض ؛ ومع ذلك ، قد تظهر بعض العلامات التحذيرية في بعض الأحيان.

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علامة على الوجه تدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم.. اكتشفها الآن ولا تتردد

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تشرح الجامعة: "إحدى العلامات التي تعتبر خطيرة للغاية والتي من المحتمل أن تسبب العمى هي لوحة لوحظت داخل أحد الشرايين الصغيرة داخل العين ، والمعروفة باسم لوحة هولينهورست.

"هذا هو تراكم الكوليسترول الذي انفصل عن جلطة" في أعلى التيار "، عادة من شريان أكبر بكثير مثل الشريان السباتي."

ما هو أسوأ ، يمكن أن تؤدي لوحة هولينهورست إلى عواقب "لا رجعة فيها" في غضون ساعات فقط.

تكتب كلية البصريات بجامعة ولاية نيويورك: "اللويحة الموجودة في العين ستمنع تدفق الدم بشكل أكبر" في اتجاه مجرى الدم "، وبالتالي تسد هذا الشريان وتتسبب في موت الأنسجة التي يغذيها ذلك الشريان.

"وهذا ما يسمى انسداد الشريان الشبكي الفرعي (BRAO) - أو في حالة انسداد إمداد الشرايين الرئيسي للشبكية ، فإن انسداد الشريان المركزي للشبكية (CRAO)."

ليس من المستغرب أن جميع الخلايا في جسمك تحتاج إلى الأكسجين للبقاء على قيد الحياة. ومع ذلك ، فإن الشرايين هي التي تمثل "الطرق السريعة" التي تحمل هذا العنصر الأساسي.

وتضيف الجامعة: "إذا تم إغلاق هذه" الطرق السريعة "بواسطة لويحات الكوليسترول ، فإن الدم لا يصل إلى الأنسجة التي كان متجهًا إليها ، وبالتالي لا يصل الأكسجين أيضًا.

"ينتج عن هذا فقدان سريع للوظيفة (في غضون ساعات) ولا رجعة فيه ، والذي يمكن أن يشمل عمى العين المصابة اعتمادًا على موقع الانسداد / الانسداد."

على الرغم من أن هذا النوع من اللويحات يمكن أن يشير إلى الجاني الأساسي - ارتفاع الكوليسترول - إلا أن الطريقة الأكثر موثوقية لمعرفة مستوياتك تظل الحصول على فحص الدم.

قد يأخذ طبيبك دمًا من ذراعك أو يقوم باختبار وخز الإصبع ، تفاصيل NHS .

بمجرد تأكيد حالتك ، سيحدد أخصائي طبي أفضل مسار للعلاج لحالتك.

لحسن الحظ ، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لاستعادة مستوياتك من منطقة الخطر.

من تغييرات نمط الحياة إلى الطب ، إليك بعض التدخلات التي وافقت عليها NHS.

على سبيل المثال ، يعتمد النظام الغذائي الخافض للكوليسترول على الإقلال من تناول الأطعمة الدهنية الغنية بالدهون المشبعة.

توصي NHS بتناول المزيد من هذه الأطعمة:

الأسماك الزيتية (الماكريل والسلمون)

أرز بني ، خبز و باستا

المكسرات والبذور

فواكه وخضراوات.

يمكن أن يساعد أيضًا النشاط البدني ، مثل ممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا.

تشمل تعديلات نمط الحياة الأخرى الموصى بها الإقلاع عن التدخين والحد من تناول الكحول.

ومع ذلك ، قد يضطر بعض الأشخاص إلى تناول دواء يسمى الستاتين لتجنب المزيد من المشاكل الصحية والحفاظ على مستوياتهم تحت السيطرة.