نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أخصائية سعودية تكشف لماذا تزداد حالات "التسمم الغذائي" في فصل الصيف؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت أخصائية التغذية العلاجية، أمل كنانة، عن أسباب زيادة حالات التسمم الغذائي في فصل الصيف.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

أخصائية سعودية تكشف لماذا تزداد حالات "التسمم الغذائي" في فصل الصيف؟

قطة تهاجم ذئب مفترس حاول افتراسها بشرفة أحد المنازل .. شاهد الفيديو

محاولة اقتحام قمرة قيادة طائرة أردنية .. شاهد الفيديو الحقيقي

5 فواكه تخفض نسبة السكر في الدم وتسيطر عليه فورا وتحفز الأنسولين بشكل أذهلت الأطباء.

خبير تغذية سعودي: هذا العصير الشائع يعالج السعال ويطرد البلغم

7 أطعمة تعوض نقص فيتامين B12 في الجسم الذي يهددك باضطراب نفسي خطير وعدم انتظام ضربات القلب وضعف العضلات

عريس يشكو من ألم شديد أسفل بطنه في ليلة الدخلة .. وحينما ذهب إلى الطبيب كانت الصدمة!

6 أطعمة يتناولها الكثيرون من الناس ولا يعلمون أنها سبب رئيسي لارتفاع السكر في الدم .. تعرفوا عليها

وقالت أخصائية التغذية، خلال استضافتها ببرنامج "صباح السعودية": "دائما الأكل يكون حساس للحرارة، وحرارة الجو حاليا عالية جدا، اللي بيصير أنه المطاعم تسوي الأكل من بدري، وبالتالي يتغير عليه درجة الحرارة".



وتابعت: "عندما يصل الطعام للشخص تتغير عليه درجة الحرارة مرة أخرى، وهذه من أكثر الأشياء التي يمكن أن تسهل تكوين البكتيريا التي تسبب التسمم".



وأشارت إلى أنه: "من المهم أن نأخذ مياه معصورًا عليها بعض الليمون بعد تناول أي وجبة من الخارج، لتطهير المعدة والأمعاء، وإذا كانت البكتيريا أكبر من ذلك على الشخص أن يذهب إلى المستشفى".