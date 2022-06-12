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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أظهر مجموعة من الصور، قطة تهاجم ذئباً حاول افتراسها بشرفة أحد المنازل في شاطئ سورسايد بتكساس الأمريكية.

ورصدت الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، القطة تختبيء بسرعة تحت كرسي الشرفة، ولكن الذئب الماكر واصل مطاردة القطط عدة مرات أثناء محاصرته.

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قطة تهاجم ذئب مفترس حاول افتراسها بشرفة أحد المنازل .. شاهد الفيديو

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وأوضحت الصور، القطة تتسلق درابزين الشرفة، لكن الذئب تمكن من الحصول على لدغة من ذيلها وسحب القطة إلى أسفل عدة مرات بينما كانت تحاول الهروب من براثنه.

ووثقت الصور، القطة تتغلب على الذئب بالتسلق على طول الطريق إلى أعلى شعاع الشرفة، ثم ظهر الذئب يتجول في دوائر ويترك كل شيء في النهاية بينما تتشبث القطة بحياتها.