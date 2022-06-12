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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نفت الشركة الأردنية للطيران صحة ما يتم تداوله بشأن محاولة خطف طائرة أردنية في نيجيريا، وفق فيديو قصير تداولته وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينت الشركة أن الفيديو المتداول على منصات التواصل في الأردن يعود إلى عدة أشهر سابقة، وتتلخص تفاصيل القصة في إصرار ركاب إحدى رحلات العمرة بين نيجيريا والسعودية على النزول في المطار المحدد للرحلة في نيجيريا.

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محاولة اقتحام قمرة قيادة طائرة أردنية .. شاهد الفيديو الحقيقي

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وبحسب مصدر حاول الركاب الوصول لقمرة القيادة للحديث مع كابتن الرحلة وهو ما يمنعه القانون، حيث حال رجال الأمن التابعين لوحدة الأمن والحماية المرافق للرحلة دون وصولهم لقمرة القيادة.

وقال بيان الشركة الاردنية للطيران إن القضية انتهت في وقتها مؤكدة عدم صحة ما يجري تداوله من تهويل للواقعة.