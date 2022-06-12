نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عريس يشكو من ألم شديد أسفل بطنه في ليلة الدخلة .. وحينما ذهب إلى الطبيب كانت الصدمة! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية في جمهورية مصر العربية، خضوع عريس لجراحة عاجلة، عقب تعرضه لانفجار الزائدة الدودية في ليلة زفافه. حيث وجه الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهذا الشاب لانقاذ حياته، بعد معاناته من آلام حادة بالبطن. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: 7 أطعمة تعوض نقص فيتامين B12 في الجسم الذي يهددك باضطراب نفسي خطير وعدم انتظام ضربات القلب وضعف العضلات عريس يشكو من ألم شديد أسفل بطنه في ليلة الدخلة .. وحينما ذهب إلى الطبيب كانت الصدمة! 6 أطعمة يتناولها الكثيرون من الناس ولا يعلمون أنها سبب رئيسي لارتفاع السكر في الدم .. تعرفوا عليها وأضاف “مسعود” على الفور تم تحويل الحالة لمستشفى فاقوس النموذجي، وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، وتم فتح غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة للحالة. وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحالة الصحية للعريس مستقرة عقب الخروج من غرفة العمليات، ويخضع للرعاية الصحية تحت إشراف مدير مستشفي فاقوس النموذجي. وتوجه الدكتور هشام مسعود بالشكر لمدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية، ومدير مستشفى فاقوس النموذجي، وكافة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، للعمل بأقصى جهد لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عريس يشكو من ألم شديد أسفل بطنه في ليلة الدخلة .. وحينما ذهب إلى الطبيب كانت الصدمة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بويمن الاخبارية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.