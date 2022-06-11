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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو منسوب لنجمة السوشيال ميديا أميرة الناصر من داخل منزلها حيث تحتفل برفقة العاملين لديها بإطلاق سراحها. وعقب انتشار المقطع على مواقع التواصل أكد متابعون ان من ظهرت في المقطع ليست أميرة الناصر، ولكن فتاة تنتحل شخصيتها وتنشر مقاطع على إنها أميرة الناصر. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: أول ظهور للمشهورة السعودية أميرة الناصر بعد إطلاق سراحها وهذا ما تفعله مع العاملين في منزلها!.. ما حقيقة الفيديو؟ شاهد: مصريون يتباركون بمياه مجاري الصرف الصحي بحجة أنها تشفي من الأمراض "الأطعمة المذنبة بارتفاع السكر".. هذا ما عليك أكله لتتحاشى المضاعفات ارتفاع أسعار التذاكر الدولية من المطارات السعودية مقارنة بالدول العربية والخليجية.. تعرف على الأسعار والأسباب سقوط سيارة مقيم مصري في منحدر وعر بوادي لبن بالعاصمة السعودية الرياض .. شاهد الفيديو ظهور صارخ لفنانة سعودية بعدما نزعت حشمتها والمفاجأة ماذا قالت .. شاهد من تكون؟ هل تشعر بالصعوبه في النوم؟..اليك بعض الطرق لتساعدك على النوم فورا ليس الكحول.. تعرف على المشروب الذي قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان "بنسبة 70٪ أو أكثر" لفتح باب السيارة إذا نسيت المفتاح داخلها وليس لديك احتياط .. إليك خطوات سهلة تغنيك عـن كسر الزجاج !! لص جريء في السعودية يغافل صاحب سيارة متوقفة أمام بنشر ويسرقها في غمضة عين (شاهد الفيديو) أوكرانيا تكشف عن إحصائيات مرعبة لخسائر روسيا منذ بدء الحرب (تعرف عليها بالأرقام) إعلان هــــــام من الجوازات السعودية بشأن التجديد ورسوم التجديد جدير بالذكر أن سبب القبض على أميرة الناصر بعد توجيه العديد من الاتهامات لها بدأتها السعودية رهف القحطاني، بعدما أعلنت أنها مستعدة لدفع شيك بمليون ريال في حال أثبتت الناصر، أن ابنتها الصغيرة رهف مسجلة رسميًا.

لم يتوقف الأمر عند رهف، بل بدأت عدد من المشهورات بمهاجمتها وكشف بعض الأمور، كما انتشر فيديو لشخص قال إنه محاميها السابق، والذي أعلن أن اسمها الحقيقي خديجة الداعور، وأنها سورية الجنسية وأن 99% من المعلومات المنتشرة عنها غير حقيقية.

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