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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أظهر مقطع فيديو، مصريون يتباركون بمياه مجاري الصرف الصحي بحجة أنها تشفي من الأمراض الجلدية.

ورصد الفيديو، أطفال يأخذون مياه من بالوعة مجاري أحد المساجد في منطقة إدكو بمحافظة البحيرة، ويرشونها على أقدامهم ومناطق أخرى من أجسامهم بداعي الاستشفاء.

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شاهد: مصريون يتباركون بمياه مجاري الصرف الصحي بحجة أنها تشفي من الأمراض

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وأوضح الفيديو، نساء يقفن أمام البالوعة أيضا ويقمن برش مياه المجاري على أقدامهن لاعتقادهن أنها تشفي من الأمراض.

وتعد ظاهرة الاستشفاء بمياه المجاري، منتشرة ومتوارثة منذ عشرات السنين في محافظة البحيرة، حيث إن البالوعة متصلة بمجاري أحد المساجد وبعض الأهالي لديهم اعتقاد بأن المياه فيها مبروكة.

ويأتي الأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية وقت صلاة الجمعة من أجل دهن المكان المصاب بمياه المجاري، ولديهم اقتناع تام بأنه سيشفى من المرض الجلدي.