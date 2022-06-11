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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعرف داء السكري من النوع الثاني بأنه حالة مزمنة تنخفض فيها مستويات السكر في الدم وتتدفق استجابة للقرارات التي تتخذها، ولإحباط ارتفاع مستويات السكر في الدم يجب ألا تفرط في تناول خمسة خضراوات؛ فقد تؤدي إلى ارتفاع المستويات "بسرعة كبيرة".

ويعني داء السكري من النوع الثاني أن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الأنسولين، أو أن الأنسولين الذي ينتجه لا يتم امتصاصه في الخلايا. وهذه مشكلة لأن الأنسولين ينظم سكر الدم، ومع حرمانها من هذه الآلية يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم؛ ما يؤدي بدوره إلى سلسلة من المشاكل.

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"الأطعمة المذنبة بارتفاع السكر".. هذا ما عليك أكله لتتحاشى المضاعفات

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ويكمن المفتاح في تقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات؛ لأن بعض العناصر عالية الكربوهيدرات يتم تقسيمها إلى غلوكوز "سكر الدم" بسرعة نسبيًّا؛ ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وأسوأ العناصر المذنبة هي الأطعمة النشوية، كما يشرح Diabetes UK: "تحتوي جميعها على الكربوهيدرات التي تتحلّل إلى غلوكوز وتستخدمها خلايانا كوقود، والمشكلة في بعض الأطعمة النشوية أنها يمكن أن ترفع مستويات الغلوكوز في الدم بسرعة؛ ما قد يجعل من الصعب عليك إدارة مرض السكري".

وتنصح جمعية السكري الأمريكية "ADA"، على الرغم من أن الخضراوات هي سلعة صافية، إلا أنه يجب عليك تناول "بعض" الأصناف النشوية، وتميز ADA الخضراوات النشوية الآتية: "حبوب الذرة، والبازلاء الخضراء، والبطاطا الحلوة، واليقطين، والموز".

ولتحديد الخيارات الأكثر أمانًا يجب عليك الرجوع إلى مؤشر نسبة السكر في الدم "GI"؛ وهو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، ويوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم "الغلوكوز" عند تناول هذا الطعام بمفرده.

ويجب عليك عمومًا اختيار الخضراوات غير النشوية التي تحتل مرتبة أقلّ في المؤشر الجلايسيمي؛ لأنها تتحلّل بشكل أبطأ وتتسبب في ارتفاع تدريجي في مستويات السكر في الدم بمرور الوقت. وتشمل: "السبانخ الصينية، والخرشوف، وقلوب الخرشوف، ونبات الهليون، والذرة الصغيرة، وفاصوليا، وبراعم الفاصوليا، والبنجر، والبروكلي، والملفوف، والجزر".

وتعد بعض الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي مثل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والفاصوليا والعدس، أطعمة يجب أن نتناولها كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

ومع ذلك فإن استخدام مؤشر نسبة السكر في الدم لتحديد ما إذا كانت الأطعمة أو مجموعات الأطعمة صحية يمكن أن يكون مضللًا، وتوضح NHS: "الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع ليست بالضرورة غير صحية، وليست كل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض صحية".

وإذا كنت تأكل فقط أطعمة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض، فقد يكون نظامك الغذائي غير متوازن ومرتفعًا بالدهون؛ لذلك فإن الاعتماد على المؤشر الجلايسيمي وحده ليس طريقة موثوقة لتقرير ما إذا كانت الأطعمة أو مجموعات الأطعمة صحية.