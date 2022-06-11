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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ردت الفنانة نيرمين محسن، على انتقاد البعض لها بعد خطوتها المفاجئة بخلع الحجاب بعد مرور أقل من عام على ارتدائه.

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ظهور صارخ لفنانة سعودية بعدما نزعت حشمتها والمفاجأة ماذا قالت .. شاهد من تكون؟

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وقالت نيرمين محسن، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "سناب شات": "أنتم عارفين نيرمين، هي ليست مشهورة سوشيال ميديا، هل بحثت على مشاهدات بالسنوات الطويلة هذي؟، هذا ليس من طبعي".



وأضافت: "أنا من الناس اللي قفلت سنابي 6 شهور وأكثر ، أبغي أن تعرفوا أن ظروف البشر مدفونة في أعماقهن، إذا ما عرفوا هذه الظروف أكرموها لحسن الظن".



وتابعت: "في طرق أسهل وأنتوا عارفين هذي الطرق، أنا ما شلت الحجاب عن جسدي، ما شلته عن أخلاقي، أو مبادئي".



واختتمت حديثها: "والله أنا لما حطيت الطرحة الله يعلم أنه نيتي أني كنت أحطها للأبد، وش صار وش ما صار هذا شيء بيني وبين ربي ما أذيت فيه أحد".