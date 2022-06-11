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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اثبتت الدراسات العلميه على مجموعة من الطرق التي تساعدك على النوم فورا ومنها:



1 - تحديد موعد ثابت للنوم يوميا

اعتاد كثيرا من الاشخاص على النوم في اوقات مختلفة كل ليلة وهو امرا خاطئ يمكن ان يسبب صعوبة في النوم لأنه يقاطع الايقاع اليومي للجسم.

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هل تشعر بالصعوبه في النوم؟..اليك بعض الطرق لتساعدك على النوم فورا

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2 - تهيئة الاجواء المحيطه للنوم

ايضا يتاثر الإيقاع اليومي بالضوء او الصوت , فحينما يتم تخفيض الإضاءه وإيقاف الصوت ليلا فهذا يعني انة حان وقت النوم , ولذالك ينصح بتهيئة الاجواء المحيطة للنوم.



3 - تجنب المشروبات الغنية بالكافين

يلعب الكافيين دورا في الشعور باليقظه ومحاربة التعب وبالتالي فأن تناوله ليلا يمكن ان يؤثر على النوم وينصح بتجب تناول المشروبات الغنيه بالكافيين في المساء مثل:القهوة والمشروبات الغازية ومشروب الشوكولاته واستبدالها ببعض المشروبات التي تساعد على الاسترخاء مثل: البابونج.



4 - ممارسة تمارين الاسترخاء

مثل:تمارين اليوغا والتأمل.



5 - إيقاف تشغيل الإلكترونيات

