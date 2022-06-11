ليس الكحول.. تعرف على المشروب الذي قد يزيد خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 70 بالمية أو أكثر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يخشى مرض السرطان في الغالب بسبب قوته المميتة ، ولكن حتى أولئك الذين لا يخضعون للمرض يتحملون سنوات من المشقة بعد الشفاء. طيف عوامل الخطر واسع. وفقًا لإحدى الدراسات ، يمكن أن يؤدي تناول مشروب غير كحولي إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 70 بالمائة.

تتكشف أزمة سرطان جديدة نتيجة لهذا الوباء ، ويعمل الخبراء بلا كلل لترويضه. من الواضح أن هناك عوامل متعددة تشارك في تطور المرض ، ولكن من بين الأسباب الأقل وضوحًا عصائر الفاكهة. وفقًا لبعض الأبحاث ، يمكن لبعض عصائر الفاكهة أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة تصل إلى 70 بالمائة.

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ليس الكحول.. تعرف على المشروب الذي قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان "بنسبة 70٪ أو أكثر"

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يتزايد استهلاك المشروبات المحلاة في جميع أنحاء العالم ، وتعد المشروبات المحلاة صناعيًا وعصائر الفاكهة من بين أكثر الأنواع شيوعًا.

الشيء الوحيد المشترك بين كلا المشروبين هو عوامل التحلية. السكروز وشراب الذرة عالي الفركتوز.

تحتوي عصائر الفاكهة ، بطبيعة الحال ، على كميات أكبر من مضادات الأكسدة الطبيعية والمغذيات الدقيقة ، ولكن الجانب السلبي الرئيسي للصحة هو محتواها العالي من السكر الحر.

كما تحتوي أيضًا على مستوى منخفض جدًا من الألياف ، مقارنةً بالفاكهة الكاملة ، مما يوفر مستوى معينًا من الحماية ضد المرض.

تكمن المخاطر الرئيسية ، مع ذلك ، في محتوى السكر المجاني في العصير ، حيث يساهم ذلك بشكل مباشر في زيادة تناول الطاقة.

في النهاية ، إذا تم استهلاك المشروب بشكل مزمن ، فقد ينتج عن ذلك زيادة في الوزن على المدى الطويل ، وهو ما يعد مقدمة سيئة السمعة للسرطان.

كتب WebMD: "حتى الآن لا يوجد دليل كبير على أن اتباع نظام غذائي منخفض السكر أو الكربوهيدرات يقلل من فرص إصابتك بالسرطان.

"أحد الاستثناءات هو سرطان المريء ، الأنبوب الذي يمتد من قلبك إلى معدتك.

"تشير دراسة [...] إلى أن السكر والمشروبات المحلاة قد تزيد من فرص الإصابة بهذا السرطان بنسبة 70 في المائة أو أكثر."

على الرغم من صورتها الصحية في عموم السكان ، تحتوي عصائر الفاكهة عمومًا على "مستويات عالية من السكر البسيط ، ومؤشرات نسبة السكر في الدم بها أعلى من تلك الموجودة في الفاكهة الكاملة" ، كما كتبت المجلة الطبية البريطانية.

ومع ذلك ، فإن بعض عصائر الفاكهة لها علاقة عكسية بالسرطان ، مما يعني أنها قد تقلل من مخاطر الإصابة.

على سبيل المثال ، هناك دليل على أن تناول الحمضيات "بشكل كبير" يقلل من خطر الإصابة بسرطان المريء ، وفقًا لبحث نُشر في مجلة الطب (بالتيمور).

أظهرت الأبحاث المنشورة في المجلة في عام 2015 أن العصير يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 37 في المائة.

المجموعات الغذائية الأخرى المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالمرض هي اللحوم الحمراء ، التي تطلق مواد كيميائية ضارة في مجرى الدم.

لكن أهم عامل خطورة لهذه الحالة هو الارتجاع الحمضي أو حرقة المعدة ، حيث ينتقل الحمض من المعدة إلى الحلق.

ما لم يتم عكس الحالة ، يمكن أن يبدأ الحمض في قضم أنسجة المريء ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

على الرغم من أن سرطان المريء يمكن علاجه عند اكتشافه مبكرًا ، إلا أنه يمكن أن يسبب مشاكل في البلع ويجعل من الصعب تناول الطعام بشكل جيد.

يتم التعرف على نوعين من سرطان المريء طبيًا. الورم الحميد وسرطان الخلايا الحرشفية.

النوع الأخير من النوعين هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان المريء في جميع أنحاء العالم ، حيث يصيب أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها كل عام.

يمكن أن يؤدي التدخين وشرب الكحول والسمنة إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض.

ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن وجود واحد أو أكثر من عوامل الخطر للإصابة بسرطان المريء لا يعني أنك ستصاب بالمرض.