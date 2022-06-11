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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يظن الكثير أن مشكلة فتح باب السيارة والمفتاح بالداخل مشكلة كبيرة ولكنها عكس ذلك تماماً، وذلك لأن هناك عدة طرق مختلفة تجعلك تقوم بحلها بكل سهولة ودون معاناة، كما أنها ستجعلك لا تعرض سيارتك للتلف فهذه الطرق آمنة، لذلك عليك متابعة السطور القادمة لتفعل ذلك بكل بساطة ودون الحاجة إلى كسر الزجاج.

فتح باب السيارة والمفتاح بالداخل

يمكنكم القيام بعدة أساليب تجعلك لا تتلف سيارتك وفي نفس الوقت تحصل على المفتاح الخاص بها والذي قمت بتركه داخل السيارة دون عمد منك، وإليك بعض هذه الأساليب فيما يلي:

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لفتح باب السيارة إذا نسيت المفتاح داخلها وليس لديك احتياط .. إليك خطوات سهلة تغنيك عـن كسر الزجاج !!

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شنطة السيارة

جرب وتأكد أن شنطة سيارتك مفتوحة أم لا، فإن كانت مفتوحة فهذا سوف يسهل عليك الأمر حيث أنك يمكن أن تدخل في السيارة من خلال الشنطة الخلفية الخاصة بسيارتك، وذلك من خلال رفع باب الشنطة وستجد أمامك جزء يتم سحبه في حالة الطوارئ، هذا الجزء بإمكانك أن تقوم بسحبه لتجد أن الكرسي الخلفي للسيارة قد تم ثنيه، فالآن يمكنك آن تدخل في السيارة من خلال هذا الجزء.

أربطة الأحذية

إن الموديلات الحديثة للسيارات نجد بها القفل الأتوماتيك للباب بجوار زجاج شباك السيارة. لذلك يمكنك فتحه باستخدام رباط الحذاء الخاص بك حيث أنك يمكن تمرير جزء من رباط الحذاء وعمل عقدة به وباليد الأخرى يتم مسك الطرف الآخر من الرباط، وعندما تصل إلى القفل الأوتوماتيكي قم بتضيق العقدة فوراً ثم قم بسحبها في الجهة العلوية فيتم فتح الباب فوراً.

شماعة معدنية

استخدم الشماعة المعدنية بعمل قطعة منها على شكل خطاف. وهذه الطريقة تتناسب مع موديل السيارة القديم حيث أن القفل بها أفقي وعمودي فقم بإدخال الشماعة إلى الداخل. ثم اسحبها في حين وصولها إلى القفل ليتم فتحها سريعاً.

في نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن فتح باب السيارة والمفتاح بالداخل. فقد قمنا بعرض أسهل الطرق التي ستجعلك تحل مشكلتك بكل سهولة وذلك باستخدام الشماعة أو باستخدام رباط الحذاء. وأيضاً يمكنك دخول إلى سيارتك من خلال شنطة السيارة. عليك معرفة الخطوات لتستخدمها في حين الحاجة إليها.