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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشرت صحيفة "المرصد" فيديو حصري لها أثناء قيام شاب بسرقة مركبة متوقفة لتعبئة الإطارات بالهواء في محطة وقود بإحدى مناطق المملكة العربية السعودية.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة أن اللص كان يتجول بجانب محل البنشر في محطة وقود بشكل طبيعي متظاهرا أنه يقوم ببعض الأشياء على هاتفه.

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لص جريء في السعودية يغافل صاحب سيارة متوقفة أمام بنشر ويسرقها في غمضة عين (شاهد الفيديو)

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وكان السارق يلبس "شورت أحمر وفانيلة علاقي وكاب ويرتدي كمامة لتغطية ملامح وجهه" وتوقف بشكل مفاجئ أمام إحدى الأشياء المعروضة في محطة الوقود ثم أخرج هاتفه وتظاهر بتوثيق شيء ما .

في الوقت نفسه، كان قائد السيارة قد انتهى من تعبئة الإطارات بالهواء وذهب لوضع الخرطوم مكانه فغافله اللص.

وخلال لحظات، قفز اللص داخل السيارة وقادها في حين غفلة من صاحبها، وكان عامل المحطة قد لاحظ ذلك فذهب مسرعا نحوه ومعه صاحب السيارة.

وعلى ما يبدو أن اللص نجح في سرقة السيارة، حيث تظهر اللقطات الأخيرة أنه تمكن من قيادة السيارة بالفعل بينما كان صاحب السيارة وعامل محطة الوقود يجريان خلفه.