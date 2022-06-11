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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اشتهرت بذور الكتان بفوائدها للتنحيف، حيث تعد أحد أهم أنواع البذور الطبية ذات الفوائد العديدة التي تعود على الجسم.

وحول فوائد بذور الكتان

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نبات عشبي شهير و"رخيص الثمن" يخلصك من الوزن الزائد ويحميك من السرطان وأمراض القلب

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علامة في خمس مناطق من الجسم تشير إلى تراكم الكوليسترول الضار في الشرايين

1- تخفيف الوزن: تحتوي بذور الكتان على الألياف الغذائية وكمية منخفضة من الكربوهيدرات، إضافة إلى احتوائها على مادة صمغية، والتي عند نقعها بالماء وأكلها تساعد على امتلاء المعدة وبالتالي الإحساس بالشبع وتقليل كمية الطعام المتناولة خلال اليوم.

2- علاج الإمساك: تستخدم بذور الكتان كمسهلات خفيفة وخاصة في حالات الإمساك، فمن الممكن تناولها من خلال إضافتها إلى الخبز والأرز والحبوب الكاملة مثل؛ حبوب الإفطار والسلطات واللبن، وفق "ويب طب".

3- الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب: تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وذلك لأنها غنية بالأوميغا 3 والأحماض الدهنية والألياف المفيدة التي تساعد في تعزيز صحة القلب وتقليل ضغط الدم وتخفيض نسبة الكوليسترول السيء في الجسم.

4- الحماية من الإصابة بالسرطان: تحتوي بذور الكتان المطحونة على عدد كبير من المركبات الكيميائية الفعالة جدًا والمعروفة باسم ليجانين والتي أثبتت الأبحاث بأن لها دور في تثبيط عملية تطور ونمو خلايا سرطان الثدي والوقاية منه.