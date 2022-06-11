نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أمور يجب عليك معرفتها قبل استخدام مرحاض الطائرة! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يواجه المرء عند استخدامه المراحيض العامة خطر الإصابة بعدوى أمراض عديدة، أهمها:

الإنفلونزا ونزلات البرد

بكتيريا إيكولاي E-coli

بكتيريا الشيغيلا Shigella Bacteria

بكتيريا المكورات العنقودية Staphylococcus

بكتيريا المكور العقدي (العقدية) Streptococcus

رغم ذلك، يصعب في كثير من الأحيان تجاهل نداء الطبيعة خاصة عند قضاء أوقات طويلة خارج المنزل أو خلال الرحلات التي قد تمتد لساعات أو حتى ليوم كامل على متن الطائرة.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

يقوم بقطع يد زوجته اليمني وهي نائمة .. والسبب صادم!

نبات عشبي شهير و"رخيص الثمن" يخلصك من الوزن الزائد ويحميك من السرطان وأمراض القلب

أمور يجب عليك معرفتها قبل استخدام مرحاض الطائرة!

السعودية تصحو على كارثة مروعة.. إندلاع حريق هائل في الدمام وهذا ما يحدث؟ (شاهد الصور الأولية)

نقص فيتامين ب 12: الألم في جزء واحد من الجسم "أثناء الراحة" يشير إلى انخفاض مستويات فيتامين B12 "بشكل ملحوظ"

السعودية.. الأحوال المدنية تكشف الفئات التي يسمح لها بعدم لبس الشماغ أو الحجاب في صورة الهوية الوطنية

بعد إعلان أرامكو .. غازكو السعودية تكشف عن سعر أسطوانة الغاز شامل الضريبة

لا تتجاهلها.. علامة تظهر في الأصابع تشير إلى الإصابة بمرض خطير

أرامكو السعودية تعلن مراجعة وتعديل أسعار أسطوانات الغاز والكيروسين والبنزين لشهر يونيو

تزويج المرأة نفسها دون ولي تثير ضجة كبيرة في دول الخليج.. وفتاة في الكويت ترفع دعوى قضائية ضد والدها وشقيقها!

علامة في خمس مناطق من الجسم تشير إلى تراكم الكوليسترول الضار في الشرايين

إذا كنت تحب السفر بغرض الاستكشاف والسياحة أو كانت طبيعة عملك تحتم عليك التنقل كثيراً من بلد لآخر، إليك بعض النصائح والإرشادات التي يمكن أن تساعدك على تقليل خطر الإصابة بالعدوى عند استخدام مراحيض الطائرات:

حاول أن تقلل من تناول الكافيين والكحوليات والمشروبات الغازية قبل رحلتك بحوالي 4 ساعات، وقلل من تناول السوائل بصفة عامة، لتتجنب الحاجة المتكررة للتبول أثناء وجودك على متن الطائرة. عند وصولك احرص على تناول قدر كافي من المياه للحماية من الجفاف.

لا تنتعل خُفاً (شبشب) أو حذاءً مفتوحاً أثناء السفر، إذ تشير الدراسات الحديثة إلى أن أرضيات الحمامات تحتوي على القدر الأكبر من الجراثيم، كما أنها غالباً يتواجد عليها قدر من البول المتناثر من آخرين لم يكونوا حريصين كفاية أثناء التبول، وهو ما لن يرغب أحد بالطبع أن يلامس قدميه!

تأكد من إغلاق الباب بإحكام عند دخولك إلى دورة المياه، فأحياناً قد يحتاج قفل الباب إلى الضغط عليه بقوة معتدلة ليغلق بنجاح، و بالتأكيد فإن آخر ماتريده في لحظات كهذه أن يفاجئك شخص من الموجودين على متن الطائرة لأن الإشارة الظاهرة لركاب الطائرة من الخارج تشير إلى مرحاض شاغر.

أغلق غطاء المرحاض وقم بدفق المياه قبل استخدامه حتى تتأكد من نظافته من الداخل في حال نسي الذين سبقوك إليه القيام بذلك، ولكي توفر على أنفك استنشاق الروائح الكريهة الناتجة عن ذلك.

قم بتنظيف مقعد المرحاض باستخدام مناديل أو رشاش أو جل مطهر قبل استخدامه لتقلل من احتمال وجود جراثيم وميكروبات على سطحه، واحرص على الاحتفاظ بإحدى هذه الأدوات دائماً في حقيبتك الشخصية أو حقيبة اللاب توب الخاصة بك قبل السفر. كذلك، يفضل بعض الناس تغطية مقعد المرحاض بالمناديل الورقية أو الأغطية البلاستيكية المخصصة.

إحرص على قضاء حاجتك بالطريقة الصحيحة، سواء كنت ذكراً أم أنثى. احرص على الوقوف أو الجلوس بطريقة صحيحة وأن تقوم بإفراغ سوائلك وفضلاتك داخل المرحاض دون أن يلامس أي منها المقعد، وذلك لتقلل من إمكانية إصابة غيرك بالعدوى ولتترك المرحاض نظيفاً كما تفضل أن تجده.

لا تلقي ورق التواليت على الأرض أو تتركه على مقعد المرحاض حتى لا تسبب الشعور بالضيق لمن سيستخدم دورة المياه بعدك، واحرص على إلقائه في الحاوية المخصصة.

لا تشرب من صنبور المياه (الحنفية)، فهذه مياه غير مخصصة للشرب وغير منقاة.

اغسل يديك جيداً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل لضمان نظافتها، حتى لا تحتفظ يداك بالجراثيم وتنقلها لاحقاً إلى أغراضك أو فمك أو أنحاء الطائرة.

بعد غسل يديك، تجنب ملامسة أية أسطح، استخدم المناديل الورقية لغلق محبس الصنبور.

أبلغ المضيف أو المضيفة عن نقص مستلزمات النظافة في حمام الطائرة إذا لاحظت ذلك.

حاول عموماً أن تقلل قدر الإمكان من ملامستك للأسطح المختلفة داخل حمام الطائرة، فاحتمال انتقال الجراثيم والبكتيريا المسببة للأمراض إليك عبرها، أكبر بكثير من احتمال انتقالها إليك عبر مقعد المرحاض.

لا تطيل البقاء في دورة المياه دون داعٍ حتى لا تزعج الآخرين الذين ينتظرونك في الخارج يودون استخدامها سواء من الركاب أو من طاقم الطائرة. تجنب القراءة أو اصطحاب أجهزتك الإلكترونية إلى داخل دورة المياه، واقصر تواجدك بداخلها على قضاء الحاجة والاغتسال فقط.

لا تدخن في دورة المياه، فمراحيض الطائرات مزودة في أغلب الأحيان بكاشف للدخان والتدخين ممنوع أثناء الطيران.

إذا كنت مسافراً بصحبة أطفالك، احرص على التالي:

التأكد من أن أطفالك يمكنهم البقاء وحدهم دون مشكلات إذا كان سنهم يسمح بذلك، أو اطلب من أحد أفراد طاقم الطائرة -وليس الركاب- مراقبتهم والاهتمام بهم لحين عودتك من دورة المياه.

الذهاب معهم إلى دورة المياه إن احتاجوا ذلك لمساعدتهم والتأكد من سلامتهم واستخدامهم لها بالطريقة السليمة.

تغيير الحفاضات للرضع في المكان المخصص لذلك، وليس على مقعد الطائرة أو المرحاض.

إذا كنت من ذوي الاحتياجات الخاصة أو تعاني من صعوبات في الحركة:

استعلم من طاقم الرحلة عند صعودك الطائرة عن وجود كرسي متحرك يمكنك الاستعانة به عند الحاجة.

أطلب المساعدة من طاقم المضيفين عند حاجتك لاستخدام الكرسي المتحرك أثناء الرحلة.

حاول أن تجعل أوقات ذهابك لدورة المياه في غير أوقات تقديم الوجبات والمشروبات حتى يسهل عليك التحرك بالكرسي المتحرك في ممر الطائرة.

إن استطعت، حاول اختيار رحلات جوية قصيرة الوقت حتى توفر على نفسك عناء الذهاب إلى دورة المياه أثناء الطيران.