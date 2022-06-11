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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يجري VITAMIN B12 العديد من العمليات البيولوجية التي تشارك في الحفاظ على الجهاز العصبي والجهاز العصبي. عندما تنخفض المستويات منخفضة للغاية ، لا بد أن تظهر المضاعفات. قد يشمل ذلك الألم الذي يمكن أن يتداخل مع الأنشطة اليومية.

فيتامين ب 12 ضروري لدعم إنتاج الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء. عندما يتعذر على الجسم امتصاص المغذيات ، يحدث نقص. عادة ما يؤدي هذا النقص إلى زيادة الهوموسيستين ، والذي بدوره قد يتداخل مع سلامة الأوتار. في النهاية ، قد يؤدي هذا إلى تمزق في الكفة المدورة.

وفقًا لـ High Mountain Orthopedics: “إن الكفة المدورة (RC) مسؤولة عن تثبيت الكتف وتحريكه.

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نقص فيتامين ب 12: الألم في جزء واحد من الجسم "أثناء الراحة" يشير إلى انخفاض مستويات فيتامين B12 "بشكل ملحوظ"

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"عندما يمزق المرضى في مركزهم الطبي ، فإنهم عادةً ما يعانون من الألم وعدم الاستقرار ويواجهون صعوبة في أداء الأنشطة اليومية."

قد تسبب الحالة أيضًا "ألمًا يستمر في العودة ، خاصة عند القيام بأشياء معينة ، مثل رفع رأسك" ، وفقًا لـ Cedars Sinai. هذا قد يمنعك من النوم.

السببان الرئيسيان للدموع في RC هما الإصابة والتنكس ، لكن بعض الدراسات أشارت إلى أن مستويات B12 المنخفضة قد تكون مرتبطة أيضًا.

بحثت دراسة نُشرت في مجلة BMC للاضطرابات العضلية الهيكلية في عام 2021 ، في العلاقة بين مستويات فيتامين ب 12 والتمزق التنكسي للكفة المدورة في عينة صغيرة من المشاركين.

نظرت الدراسة في 87 مريضًا متتاليًا مصابين أو لا يعانون من إصابة في الكتف وتم تقييم جميع عوامل الخطر المحتملة.

أشار مؤلفو الدراسة إلى أن "مجموعة المرضى الذين يعانون من تمزق آر سي التنكسية [...] كانت [...] مستويات [ب 12] أقل بكثير من مجموعة التحكم الصحية".

وخلصوا إلى أن: "المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 في المصل كانت مرتبطة بشكل مستقل بتمزق آر سي التنكسية."

ومع ذلك ، فإن النتائج تتطلب مزيدًا من البحث لتوضيح دور فيتامين ب 12 في منع هذه الحالة.

وفقًا لـ Harvard Health ، فإن وقت الشفاء من التهاب أوتار الكفة المدورة يتراوح عمومًا بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع ، لكن الحالات المستعصية يمكن أن تتطلب عدة أشهر من إعادة التأهيل.

لذلك عندما تظهر العلامات لأول مرة ، يجب أن يكون التركيز على تقليل التورم والتهاب الأوتار.

تتكون الكفة المدورة الموجودة في الكتف من أوتار الكتف التي تعمل معًا لتثبيت المفصل وتدوير الكتف ورفع الذراع فوق الرأس.

يبدأ التهاب الأوتار عادةً بالتهاب منخفض الدرجة في وتر واحد ويمكن أن ينتشر إلى الوتر الثلاثة الآخرين إذا تطورت الحالة.

من في خطر؟

يمكن الحصول على فيتامين ب 12 من اللحوم ومنتجات الألبان والبيض ، لذا فإن أولئك الذين يمنعون هذه الأطعمة من نظامهم الغذائي قد يكونون في خطر.

لحسن الحظ ، بمجرد تناوله ، يتم تخزين المغذيات في الكبد حيث يمكنها الحفاظ على احتياجات الجسم لسنوات.

"المرضى الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا لمدة ثلاث سنوات تقريبًا قد يصابون بنقص B12 بسبب نقص المدخول الغذائي ،" وفقًا لمكتبة الطب الوطنية.

أثناء الهضم ، يتحد فيتامين ب 12 مع بروتين يسمى العامل الداخلي ، والذي يمكّن من امتصاصه بشكل أكبر في الأمعاء.

عادة ما يتم إنتاج المادة الطبيعية في بطانة المعدة ، لذلك قد يعاني أي شخص يخضع لعملية جراحية في المعدة من انخفاض مستويات العامل الداخلي نتيجة لذلك.

بالمقارنة مع السكان الأصغر سنًا ، ينخفض ​​امتصاص فيتامين ب 12 لدى كبار السن بسبب التهاب المعدة.

الأشخاص الذين يندرجون تحت هذه الفئة قد يتم وصفهم بحقن فيتامين ب 12 أو مكملات للمساعدة في تصحيح مستويات ب 12.