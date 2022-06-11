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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف متحدث الأحوال المدنية السعودية محمد الجاسر، عن الفئات التي يسمح لها بعدم ارتداء الشماغ أو الحجاب في صور الوثائق وفقا للتعديلات الجديدة في نظام الأحوال المدنية.

وقال الجاسر، في مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية: "الأحوال المدنية قامت بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لكي تكون متفقة مع إجراءات العمل، وتصحيح الإجراءات للتسهيل على الأحوال المدنية تقديم خدماتها للمواطنين".

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السعودية.. الأحوال المدنية تكشف الفئات التي يسمح لها بعدم لبس الشماغ أو الحجاب في صورة الهوية الوطنية

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وأضاف: "من ضمن التعديلات ما يخص الصورة المقدمة في الأحوال المدنية، وضع لها ضوابط عامة مذكورة في نص المادة 17 بالفقرة "أ".

وأكمل: "في الفقرة "ب"، تم إيضاح أنه سيتم وضع ضوابط للصورة الشخصية لتعميمها على مكاتب الأحوال المدنية، تختص بحالات معينة لا يمكنها لبس الشماغ أو الحجاب، مثل بعض الحالات المرضية".

واختتم حديثه: "أيضًا بعض الفئات العمرية التي تكون تحت سن الـ 15، هذه يكون فيها استثناء من ارتداء الشماغ والحجاب".