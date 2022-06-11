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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن إحدى العلامات التي يمكن أن تكون أحد أعراض سرطان الرئة هي تعجر الأصابع. ويوصف تعجر الأصابع بأنه "غير عادي"، ويفصل التغييرات في شكل إصبعك وأظافرك، وفق صحيفة "إكسبريس". تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: بعد إعلان أرامكو .. غازكو السعودية تكشف عن سعر أسطوانة الغاز شامل الضريبة لا تتجاهلها.. علامة تظهر في الأصابع تشير إلى الإصابة بمرض خطير أرامكو السعودية تعلن مراجعة وتعديل أسعار أسطوانات الغاز والكيروسين والبنزين لشهر يونيو تزويج المرأة نفسها دون ولي تثير ضجة كبيرة في دول الخليج.. وفتاة في الكويت ترفع دعوى قضائية ضد والدها وشقيقها! علامة في خمس مناطق من الجسم تشير إلى تراكم الكوليسترول الضار في الشرايين وتشرح مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ما الذي تبحث عنه: 1-تليين قاعدة الظفر "فراش الظفر" وإحمرار الجلد حول الظفر. 2- الزاوية بين فراش الظفر وثنية الظفر "الجلد الموجود أسفل الجلد مباشرة" تتزايد، ما يتسبب في تقوس الظفر أكثر من المعتاد. 3- يبدو الظفر والجلد المحيط به لامعا، ويظهر على طول الظفر نتوءات. 4- نهايات الأصابع تبدو أكبر. وأشارت NHS، إلى الأعراض الأخرى لسرطان الرئة التي تستحق المعرفة وهي: 1- سعال لا يزول بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. 2- سعال طويل الأمد يزداد سوءا. 3- التهابات الصدر التي تستمر في العودة. 4-سعال الدم. 5- وجع أو ألم عند التنفس أو السعال. 6-ضيق التنفس المستمر. 7- التعب المستمر أو نقص الطاقة. 8-فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر.

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