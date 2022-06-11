أرامكو السعودية تعلن مراجعة وتعديل أسعار أسطوانات الغاز والكيروسين والبنزين لشهر يونيو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السعودية: رقص مختلط وفتيات بملابس فاضحة خلال حفلة ماجنة في الرياض (فيديو) أغرب عادات الزواج في العالم.. العرايس عرايا بلا ملابس بالكامل في مسبح ويقوم العريس بهذا الفعل أمام الجميع.. فإن تحملت العروس صارت زوجته!

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