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صنعاء - ميسرا اسماعيل - رفعت فتاة من جنسية عربية في دولة الكويت ضد والدها وشقيقها دعوى للحكم لها بتزويج نفسها دون مصادقة وليها، وأثارت هذه القضية ضجة واسعة في البلاد.

ونظرت المحكمة الدستورية، أمس الأول الخميس، في دفع دستوري محال من محكمة الأسرة يطعن بمواد من قانون الأحوال الشخصية.

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تزويج المرأة نفسها دون ولي تثير ضجة كبيرة في دول الخليج.. وفتاة في الكويت ترفع دعوى قضائية ضد والدها وشقيقها!

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وقيل:” إنها تتضمن إقصاء المرأة، وإن بلغت الخامسة والعشرين من العمر عن مباشرة عقد الزواج بنفسها، ولزوم رضا وليها لسماع دعوى المصادقة على الزوجية.”

وأثيرت هذه الدعوى ضجة كبيرة في دول الخليج، حيث نشط عبر موقع التواصل ”تويتر“ هاشتاغ تزويج المرأة نفسها حق مجددًا، وذلك تزامناً مع رفع المقيمة للدعوى لمطالبتها بتزويج نفسها.

وقامت مغردة باسم ”رمادا“ بالتعليق على قضية الفتاة قائلة :” كان موقفًا صغيرا لكنه وضح كل شيء“.

والجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية أجلت النظر في طعن الفتاة، إلى 15 يونيو الجاري؛ لاستكمال المرافعة.