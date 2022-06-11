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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لا يميل ارتفاع الكوليسترول إلى ظهور الأعراض في حد ذاته. ومع ذلك ، يمكن أن يتسبب تراكم الكوليسترول في الشرايين في حدوث تقلصات في خمس مناطق من الجسم.

يمكن وصف ارتفاع الكوليسترول بأنه "قاتل غير مرئي" لأنه يمهد الطريق لمشاكل صحية خطيرة دون التخلص من العلامات الواضحة. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي تراكم المادة الشمعية إلى عدد من المضاعفات التي تظهر أعراضًا. مرض الشريان المحيطي (PAD) هو أحد المضاعفات المرتبطة بالكوليسترول ويمكن أن تظهر علامات تحذير حادة.

مرض الشريان المحيطي هو مرض تتراكم فيه اللويحات مثل الكوليسترول في الشرايين التي تحمل الدم إلى الرأس والأعضاء والأطراف.

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علامة في خمس مناطق من الجسم تشير إلى تراكم الكوليسترول الضار في الشرايين

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وفقًا لقسم الجراحة بجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو ، قد تشمل الأعراض تقلصات في الساق (الساقين) المصابة وفي الأرداف والفخذين والساقين والقدمين ، والتي قد تخف بعد الراحة.

تشمل العلامات والأعراض الأخرى لاعتلال الشرايين المحيطية ما يلي:

نبضات ضعيفة أو غائبة في الساقين أو القدمين

تقرحات أو جروح في أصابع القدم أو القدمين أو الساقين تلتئم ببطء أو ضعف أو لا تلتئم على الإطلاق

لون شاحب أو مزرق للجلد

انخفاض درجة الحرارة في ساق واحدة مقارنة بالساق الأخرى

ضعف نمو الأظافر على أصابع القدم وانخفاض نمو الشعر على الساقين

ضعف الانتصاب ، وخاصة بين الرجال المصابين بداء السكري .

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأشخاص المصابين باعتلال الشرايين المحيطية ليس لديهم أي علامات أو أعراض.

ومع ذلك ، "يجب أن ترى طبيبًا عامًا إذا كنت تعاني من ألم متكرر في الساق عند ممارسة الرياضة" ، كما تنصح NHS.

يستمر الجسم الصحي: "إذا اشتبه الطبيب العام في مرض الشرايين المحيطية (PAD) ، فسيقوم أولاً بإجراء فحص بدني لساقيك."

سيبحث الطبيب العام عن أعراض مثل:

بشرة لامعة

أظافر هشة

تساقط الشعر في ساقيك وقدميك

النبض في ساقك ضعيف جدًا أو لا يمكن اكتشافه

تقرحات الساق.

تضيف NHS: "قد يسأل طبيبك أيضًا عن تاريخك الطبي الشخصي والعائلي".

كيف تقلل من خطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية

لتقليل خطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية والمضاعفات الأخرى المرتبطة بالكوليسترول ، يجب عليك مراقبة مستويات الكوليسترول المرتفعة.

يوفر النظام الغذائي وسيلة قوية لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

هناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي ، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضًا.

وفقًا لجمعية الكوليسترول الخيرية Heart UK ، فإن المفتاح هو تقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة.

تشمل أفضل مصادر الدهون غير المشبعة:

زيوت نباتية مثل زيت الزيتون وعباد الشمس والذرة وبذور اللفت والجوز وزيوت البذور

أفوكادو ، مكسرات وبذور

دهون قابلة للدهن مصنوعة من الزيوت النباتية ، مثل زيت عباد الشمس وزيت الزيتون

الأسماك الزيتية.

"الأسماك الزيتية هي مصدر جيد للدهون الصحية غير المشبعة ، وتحديداً نوع يسمى دهون أوميغا 3" ، يوضح Heart UK.

وفقًا للمؤسسة الخيرية ، يجب أن تهدف إلى تناول حصتين من الأسماك أسبوعيًا ، يجب أن يكون أحدهما على الأقل دهنيًا.

"الحصة 140 جرام ، لكن يمكنك تناول حصتين أو ثلاث حصص أصغر على مدار الأسبوع."

يمكن أن تؤدي التمارين المنتظمة أيضًا إلى توجيه ضربة حاسمة لمستويات الكوليسترول المرتفعة.

تقول الإرشادات الصحية في المملكة المتحدة إن الهدف هو 150 دقيقة على الأقل (2.5 ساعة) من التمارين أسبوعيًا.

تتضمن بعض الأشياء الجيدة التي يجب تجربتها عند البدء ما يلي:

المشي - حاول المشي بسرعة كافية حتى يبدأ قلبك في النبض بشكل أسرع

سباحة

ركوب الدراجات.

يمكنك دائمًا تجربة بعض التمارين المختلفة للعثور على شيء تحبه. من المرجح أن تستمر في فعل ذلك إذا كنت تستمتع به.

المصدر: إكسبريس