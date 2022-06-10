السعودية: قاتل يحصل على براءة من جرائمة بحيلة ماكرة .. وهكذا تم كشفه (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أوضحت قناة الإخبارية خلال تقرير إخباري ، أهمية مهنة قص الأثر ، في الاستدلال على آثار الأقدام والأخفاف والحوافر ، حيث يمتلك قصاص الأثر مهارة عجيبة في كشف الحوادث الغامضة .

وخلال التقرير تحدث أشهر قصاص أثر بشمال المملكة " فلاح المنسي " عن بداية تعلمه للمهنة ، قائلاً ، ، بدأت قص الأثر بالبعارين ، فكنت أتابع عندما تكون هناك ناقة شايبة ، أقص أثرها وأعرف إذا كانت تبعنا أم تبع جيراننا ، حتى استطعت التمييز بين الآثار .

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وتابع المنسي ، خدمت مع الجهات الأمنية سواء سطو أو إتلاف ممتلكات أو قضايا جنائية ، وفي أحد المرات كشفتُ حقيقة قضية قتل في محافظة القريات ، كان اعترف فيها شخص بريء بأنه المذنب ، والحمد لله كشفنا الحقيقة ، وأيضا قضية بسكاكا أحد الوافدين قٌتل وكشفنا قضيته .

وكشف المنسي خلال التقرير عن طريقة يستخدمها المٌهربين لإخفاء آثارهم ، قائلاً وهو مٌمسك بقطعة سفنج ، هذه يستخدمها المٌهربين والمتسللين حيث يقوم الشخص بربطها في حذائه ليغير بها اتجاه حذائه ، فمن يرى الآثار يقول أن هذا الشخص عائد وليس ذاهب .