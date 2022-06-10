شاهد ماذا فعل حاج باكستاني بالعلم السعودي وهو يبكي في مطار إسلام أباد.. فيديو أثار تفاعل النشطاء السعوديين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السعودية: رقص مختلط وفتيات بملابس فاضحة خلال حفلة ماجنة في الرياض (فيديو) شاهد لحظة مداهمة مقر لعمالة مخالفة في العاصمة السعودية الرياض.. وبعد تفتيشه كانت المفاجأة

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