نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هل أنت طويل القامة؟؟.. دراسة أمريكية تفجر مفاجأة مزلزلة عن العلاقة بين طول البشر وخطر الإصابة بالأمراض على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت دراسة طبية حديثة عن العلاقة بين طول البشر وخطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض.

وربطت الدارسة التي نشرت نتائجها في مجلة PLOS Genetics العلمية الأميركية بين الطول الذي يكون أعلى من المتوسط المتعارف عليه طبيا، وخطر الإصابة بأمراض منها اضطراب ضربات القلب والرجفان الأذيني ودوالي الأوردة وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

سعودي يبني مسجد تحت الأرض على شكل مغارة كهفية.. إضاءة وتكييف دون استخدام الكهرباء وتصميم عبقري يذهل العقل (فيديو)

هل أنت طويل القامة؟؟.. دراسة أمريكية تفجر مفاجأة مزلزلة عن العلاقة بين طول البشر وخطر الإصابة بالأمراض

إعلان هـــام من السعودية بشأن آخر موعد لتسجيل الحج وعدد الحجاج هذا العام من داخل المملكة وخارجها

قرار مفاجئ.. الداخلية السعودية تقر تعديلات جديدة في لائحة نظام الأحوال المدنية تخص الهوية الوطنية

بشرى سارة.. السعودية تعلن تخفيض أسعار الحج لهذه الفئة

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الملح!

فاكهة شائعة و"رخيصة الثمن" تخلصك من دهون البطن وتخفض الكوليسترول الضار

9 علامات مبكرة لا تتجاهلها .. أعراض الفشل الكلوي

ماذا يحدث لجسمك عند الاستلقاء بعد الأكل مباشرة؟

السعودية: ما سر المادة الـ14 من قانون الأحوال الشخصية الجديدة التي أثارت الجدل الكبير بين النشطاء السعوديين؟

وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة كولورادو الأميركية، أن طول القامة يرفع فرص تلف الأعصاب والتهابات الجلد والعظام، حسبما نقلت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" للأنباء.

وربط الباحثون بين بعض الأمراض وتأثيرات فيزيائية للقامة الطويلة لا إلى عوامل بيولوجي، وفق سكاي نيوز عربية نقلاً عن مجلة PLOS Genetics العلمية.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور سريدهاران راغافان: "إن سيطرتنا على الجينات مسألة ليست في متناولنا، لكن يستطيع طويلو القامة أن يغيروا من سلوكياتهم اليومية، بحيث يوفروا جرعة وقائية أمام هذه الأمراض المحتمل إصابتهم بها".

وتوصل راغافان وفريقه بعد دراسة بيانات 250 ألف مشارك، إلى أن النمو والتمثيل الغذائي المرتبطين بالطول يؤثران على العديد من الجوانب الصحية، فقد يكون الارتباط بين الطول واضطرابات الدورة الدموية الوريدية المزمنة في

الأطراف السفلية متصلا بالمسافة التي يقطعها الدم والضغط المختلف في الدورة الدموية، التي تؤثر على الأفراد الأطول مقارنة بالأقصر.