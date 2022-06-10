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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف متحدث الحج والعمرة هشام سعيد، عدد رغبات التسجيل من الحجاج لحج هذا العام، مشيرًا إلى أن هناك 390 ألف رغبة تسجيل من حجاج الداخل حتى الآن، لافتًا في الوقت نفسه أن عدد الحجاج هذا العام سيكون مليون حاج من المقيمين بالمملكة والخارج.

وأضاف خلال حديثه عبر قناة الإخبارية: "لما فتحنا باب التسجيل يوم الرابع من شهر ذي القعدة، بدأت عمليات الطلبات واستعراض الرغبات والباقات وتسجيل الراغبات من المواطنين من خلال المسار الإلكتروني أو التطبيقات الأخرى.

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إعلان هـــام من السعودية بشأن آخر موعد لتسجيل الحج وعدد الحجاج هذا العام من داخل المملكة وخارجها

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وأكد هشام سعيد: "العدد يتغير كل دقيقة ولا يوجد أولوية لعميلة القبول النهائي للتسجيل المبكر أو المؤخر، وحتى هذه اللحظة العدد تجاوز 390 ألف رغبة تسجيل من حجاج الداخل ".

وأشار إلى أن آخر موعد للتسجيل سيكون غدًا السبت مع نهاية اليوم حيث سيتم إغلاق المسار الإلكتروني، مضيفًا: "سنبدأ الفرز والقرعة لاختيار المرشحين الذين تطبق عليهم الشروط وسيتم إبلاغهم برسالة نصية مسجلة.