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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تنوعت فوائد التوقف عن تناول الملح بالنسبة لصحة الفرد والجسم على وجه العموم.

وحول فوائد التوقف عن تناول الملح:

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ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الملح!

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1. انخفاض ضغط الدم: التوقف عن تناول الملح سوف يؤدي إلى انخفاض الضغط، وللحفاظ على مستويات ضغط الدم في الجسم ينصح بإضافة القليل من الملح إلى الطعام.

2. انخفاض مخاطر الإصابة بنوبات القلب: التوقف عن تناول الملح فسوف ينخفض ضغط الدم، وتنخفض معه مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

3. التخلص من تجمع الماء في الجسم: يؤدي التوقف عن تناول الملح أو تقليل كميته إلى فقدان الوزن المائي الذي يضيف العديد من الكيلوغرامات إلى الوزن الأساسي، وفق موقع " ويب طب".

4. زيادة معدل الحرق: التوقف عن الملح يعني تجنب الأطعمة غير الصحية والتي يعد الملح مكون أساسي بها مما يساعد في التخلص من الوزن الزائد بشكل أسرع.

5. الحفاظ على صحة الكلى: التوقف عن تناول الملح قد يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض الكلى وتكون الحصوات التي تسبب الشعور بآلام وتحتاج إلى تدخل طبي لعلاجها.

6. الحفاظ على صحة العظام: التوقف عن تناول الملح يعمل على تعزيز صحة العظام وتقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام.

7. تعزيز صحة الدماغ: التوقف عن تناول الملح أو تناوله بكميات قليلة فسوف يزداد تدفق الدم اللازم لصحة الدماغ، ووقايتها من المشكلات الصحية المختلفة.

8. الإصابة بنقص الصوديوم في الدم: يمكن إضافة الملح بكميات قليلة إلى الخضروات والأرز والحساء والسلطة، ولكن لا ينصح بتناول المخللات والصلصات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الملح الضار بالصحة.

9. انخفاض الحاجة إلى التبول: في حالة اتباع نمط غذائي خالي من الملح فسوف تنخفض الحاجة إلى التبول، وبالتالي تصبح مستويات السوائل جيدة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالجفاف.

10. انخفاض احتمالية الإصابة بالصداع: يساعد تقليل الملح في الطعام على تفادي الإصابة بآلام الرأس؛ وذلك لأن المستويات المرتفعة من الصوديوم تؤدي إلى توسع الأوعية الدموية لاستيعاب هذه النسبة الزائدة، مما يسبب الشعور بالألم في الرأس.