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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذر خبراء، من حجم الضرر الصحي البالغ الذي يسببه التحديق في الهاتف المحمول.

وقال خبراء، إن التحديق في الهاتف المحمول وقضاء وقت طويل أمام الشاشات لا يؤدي إلى إتلاف العين فقط، بل يؤدي أيضاً إلى إتلاف بقية أعضاء الجسم.

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تحذير خطير: خبراء يحذرون من التحديق في الهاتف المحمول

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وأشاروا إلى أنه من المحتمل أن يتسبب في الوفاة، مبينا أن تعرض العينين لأضواء الشاشات مدة طويلة يمكن أن يعطل إيقاع الساعة البيولوجية للجسم التي تنظم أوقات النوم والاستيقاظ، مما قد يتسبب في إصابة الأشخاص بأمراض مزمنة.

وذكروا أن العين تتعرض باستمرار للعالم الخارجي على عكس العديد من الأعضاء الأخرى بالجسم فإن دفاعاتها المناعية تكون أكثر نشاطاً لافتا إلى أنه يمكن أن تؤدي الدفاعات شديدة النشاط إلى تعطيل العمليات الداخلية بالجسم، ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأعضاء الأخرى.

وتابعوا أن العين تلتهب عند تعرضها للضوء، وهي عملية طبيعية بالنسبة إلى الأعضاء التي تواجه العالم الخارجي، وعندما تكون العين ملتهبة لفترة طويلة، فإن هذا الالتهاب قد ينتقل لباقي أعضاء الجسم ويؤثر فيها، مما يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.