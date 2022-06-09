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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن يبدو ألم الركبة وكأنه سمة لا مفر منها للشيخوخة ولكن لا يجب عليك ببساطة تقبلها. في الواقع ، اكتشفت دراسة جديدة طريقة لتقليل تكرار آلام الركبة الجديدة بنسبة 40 في المائة - وهي مجانية.

يمكن أن يُعزى ألم الركبة إلى العديد من الأسباب ، لكن أحد أكثرها انتشارًا هو هشاشة العظام - وهو النوع الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل في المملكة المتحدة. هشاشة العظام هي حالة تسبب ألم المفاصل وتيبسها. لسوء الحظ ، لا يوجد علاج معروف لهشاشة العظام ، والذي يمكن أن يتسبب في حدوث استقالة. ومع ذلك ، تشير دراسة جديدة إلى أنه يمكن تخفيف آلام التهاب المفاصل في الركبة من خلال تمرين بسيط ومجاني.

في الدراسة ، التي نُشرت في دورية Arthritis & Rheumatology ، اكتشف باحثون في كلية بايلور للطب أن المشي لممارسة الرياضة يمكن أن يقلل من آلام الركبة الجديدة المتكررة بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر والذين تم تشخيص إصابتهم بهشاشة العظام في الركبة.

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وداعًا لآلام الركبة.. تمرين بسيط ينهي معاناتك تمامًا

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بالإضافة إلى ذلك ، تشير نتائج الدراسة إلى أن المشي لممارسة الرياضة قد يكون علاجًا فعالًا لإبطاء الضرر الذي يحدث داخل المفصل.

قالت الدكتورة جريس هسياو وي لو ، الأستاذة المساعدة في علم المناعة والحساسية والروماتيزم في بايلور ، رئيس قسم أمراض الروماتيزم في مستشفى بايلور: "حتى هذه النتيجة ، كان هناك نقص في العلاجات الموثوقة التي توفر فائدة للحد من الضرر والألم في التهاب المفاصل العظمي". Michael E. DeBakey VA Medical Center والمؤلف الأول للورقة.

كيف جمع الباحثون نتائجهم

قام الباحثون بفحص نتائج مبادرة هشاشة العظام ، وهي دراسة رصدية متعددة السنوات حيث أبلغ المشاركون بأنفسهم عن مقدار الوقت والتكرار الذي ساروا فيه لممارسة الرياضة.

تم تصنيف المشاركين الذين أبلغوا عن 10 حالات أو أكثر من التمرينات من سن 50 عامًا أو أكثر على أنهم "مشاة" وأولئك الذين أبلغوا عن أقل تم تصنيفهم على أنهم "غير مشاة".

أولئك الذين أبلغوا عن المشي لممارسة الرياضة لديهم احتمالات أقل بنسبة 40 في المائة من آلام الركبة الجديدة المتكررة مقارنة بغير المشاة.

قال الدكتور لو ، وهو أيضًا محقق في مركز الابتكارات في الجودة والفعالية والسلامة في بايلور: "هذه النتائج مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين لديهم دليل شعاعي على هشاشة العظام ولكن ليس لديهم ألم في ركبهم كل يوم". و VA.

"هذه الدراسة تدعم احتمال أن المشي لممارسة الرياضة يمكن أن يساعد في منع ظهور آلام الركبة اليومية. كما أنه قد يبطئ من تفاقم الضرر داخل المفصل من هشاشة العظام."

قال الدكتور لو إن المشي لممارسة الرياضة قد أضاف فوائد صحية مثل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل مخاطر السمنة والسكري وبعض أنواع السرطان ، وهي الأسباب الدافعة لتوصيات مركز السيطرة على الأمراض بشأن النشاط البدني ، والتي نُشرت لأول مرة في عام 2008 وتم تحديثها في عام 2018.

تنصح الدكتورة لو: "الأشخاص المصابون بالتهاب مفاصل الركبة يجب أن يمشوا لممارسة الرياضة ، خاصة إذا لم يكن لديهم ألم يومي في الركبة".

"إذا كنت تعاني بالفعل من آلام الركبة اليومية ، فقد لا تزال هناك فائدة ، خاصة إذا كنت مصابًا بنوع من التهاب المفاصل حيث تنحني ركبتيك."

طرق أخرى لعلاج الألم

تقول NHS : "يمكن للطبيب أن يقترح العلاج بناءً على سبب ألم ركبتك.

قد يقومون بما يلي:

وصف الأدوية أو العلاج الطبيعي

إحالتك إلى المستشفى لإجراء فحص أو علاج متخصص (على سبيل المثال ، الجراحة).

هناك أيضًا بعض الخطوات الفورية التي يمكنك اتخاذها لتخفيف آلام الركبة.

تنصح NHS بوضع أقل وزن ممكن على ركبتك - على سبيل المثال ، تجنب الوقوف لفترة طويلة.

يمكنك أيضًا استخدام كيس ثلج (أو كيس من البازلاء المجمدة ملفوفًا في منشفة شاي) على ركبتك لمدة تصل إلى 20 دقيقة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات ، كما يقول الجسم الصحي.

ويضيف أنه في غضون ذلك ، يمكن أن يساعد تناول الباراسيتامول في تخفيف الألم مؤقتًا.

الباراسيتامول هو مسكن شائع للألم يستخدم لعلاج الأوجاع والألم. يمكن استخدامه أيضًا لتقليل درجة الحرارة المرتفعة.

إنه متوفر مع مسكنات الألم الأخرى والأدوية المضادة للغثيان. إنه أيضًا عنصر في مجموعة واسعة من علاجات البرد والإنفلونزا.