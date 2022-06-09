نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هل تذكرون الشاب السعودي "الخنيزي" ضحية "خاطفة الدمام"؟؟.. اليوم كشف تفاصيل آخر مكالمة بينه وبين خاطفته وردها الغريب عن سبب اختطافهم على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف المختطف السابق من قِبل "خاطفة الدمام" قَبل 20 عاما موسى الخنيزي، تفاصيل آخر مكالمة بينه وبين المتهمة.

وأوضح أنها تواصلت معه هاتفيا قبل شهر رمضان الماضي بنحو 7 أيام، مشيرا إلى أنه سألها "ليش خطفتينا" فردت قائلة :" أنا ما خطفتكم أنا أنقذتكم لا تصدقهم، واصفا ردها بالصاعق " حسب موقع أخبار ٢٤ الإلكتروني ".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

السعودية .. رقص المطربة الشعبية موضي الشمراني تشعل الأجواء في موسم جدة .. شاهد كيف أثارت تفاعل الجمهور؟؟

من جديد.. جورج رداحي يشن هجومًا عنيفا على السعودية ودول الخليج (شاهد الفيديو)

هل تذكرون الشاب السعودي "الخنيزي" ضحية "خاطفة الدمام"؟؟.. اليوم كشف تفاصيل آخر مكالمة بينه وبين خاطفته وردها الغريب عن سبب اختطافهم

طالبة سعودية تخترع ابتكارًا طبيًا يذهل العالم

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 9 يونيو 2022

مفاجأة مزلزلة تهز مصر .. لن تصدق ما هو السبب الحقيقي الذي دفع عروس كفر الدوار لفعلتها المثيرة للجدل مع زوجها! (انكشف السر)

التجارة السعودية تؤكد حق المستهلك في التعويض بقيمة المنتج المغشوش وتوضح الإجراءات اللازمة

معجزة ربانية.. طفلة سعودية تذهل العالم وتفوز بالمركز الثاني في المسابقة العالمية للحساب الذهني (فيديو)

شاهد.. إغلاق مطعم كبير في السعودية بسبب حادثة تسمم غذائي

دراسة حديثة تحذر: رؤية الكوابيس المتكررة تنذر بإصابتك بهذا المرض الخطير

سعودي ينام لمدة 6 أشهر متواصلة.. والأطباء يكتشفون السر المدهش! (فيديو صادم)

شاهد لحظة سقوط 25 شخصاً بعد انهيار جسر بشكل مفاجئ أثناء سيرهم عليه

السعودية : شركة كبرى تتراجع عن رفع أسعار منتجاتها بعد تصريحات هزت الرأي العام

إعلان هــــــام من الجوازات السعودية بشأن تصاريح السفر

لهذا السبب.. سعودي يجمع مليون دودة

وتابع، هي تعتقد أنها تمتلكه وباقية من خطفتهم ولذلك تواصلت معهم حتى تعرف إذا ما كانوا تحت سيطرتها أم لا.

ولفت إلى أنه حاول تحذير "القرادي" الذي كان تعرض للاختطاف أيضا من الخاطفة ومن معها، إلا أن الأخير رد قائلاً: "اللي يزعلهم يزعلني" وأغلق الخط وانقطع بعدها الاتصال معه. وأضاف : "القرادي" يعتبر رجلاً طيباً ومحترماً ونظيفاً ولكن المشكلة ليست فيه.

وكشف عن محاولات لزرع الفتنة بينه وبين "يوسف العماري"، و"نايف القرادي"، اللذين تعرضا للاختطاف معه في صغرهما، إلا أنهم لا يزالون يرون أنفسهم إخواناً. مضيفا أن المتهمة تحاول استعطافهم دائما.