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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ارتفع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 9 يونيو 2022 بشكل طفيف خلال التعاملات اليومية بالأسواق المحلية، حيث جاء سعر جرام الذهب اليوم مرتفعاً بمقدار أقل من ريال واحد عن سعر أمس الأربعاء، متأثراً بالزيادة الطفيفة في سعر المعدن الأصفر عالمياً مع زيادة التداول على الذهب في البورصة العالمية، وزيادة حركة البيع والشراء بأسواق الذهب في المملكة مع اقتراب موسم الحج.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس يونيو 2022 في السعودية، مع زيادة حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية.

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ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 9 يونيو 2022

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سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 9 يونيو 2022

وجاء ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس في الأسواق المحلية بالمملكة العربية السعودية، لتكون الأسعار كالآتي:

سعر الذهب في السعودية:

سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 223.29 ريال، ما يعادل (59.54 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 204.68 ريال، ما يعادل (54.58 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية: 195.38 ريال، ما يعادل (52.10 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية: 167.47 ريال، ما يعادل (44.66 دولار).

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 25.90 ريال، ما يعادل (34.73 دولار).

سعر شراء الذهب المستعمل اليوم في السعودية:

بينما ارتفعت أيضاً أسعار شراء الذهب المستعمل اليوم الخميس في الأسواق المحلية بالمملكة، وهي كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 مستعمل: من 200 حتى 206 ريالات.

سعر جرام الذهب عيار 22 مستعمل: من 195 حتى 200 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21 مستعمل: من 185 حتى 190 ريالاً.

سعر جرام الذهب عيار 18 مستعمل: من 155 حتى 163 ريالاً.

سعر الذهب بالدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

وجاء سعر أونصة الذهب اليوم الخميس في السعودية بالريال مقابل الدولار الأمريكي، كالآتي:

سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع: 6945 ريالاً، ما يعادل (1852 دولاراً).

سعر أونصة الذهب في السعودية للشراء: 6948 ريالاً، ما يعادل (1853 دولاراً).

​​​سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الخميس 9 يونيو 2022

في حين جاء سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الخميس 9 يونيو 2022 بالأسواق المحلية، كالآتي:

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1875 ريالاً ما يعادل (500 دولار).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1964 ريالاً، ما يعادل (523 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 2143 ريالاً، ما يعادل (571 دولاراً).

ويتأثر سعر الذهب عالمياً بمدى رفع وخفض قيمة الدولار، حيث يكون في علاقة عكسية بين الذهب وسلة العملات العالمية مثل: الدولار، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني، واليوان الصيني، وغيرها من العملات، فكلما ارتفعت قيمة العملات انخفض سعر الذهب عالمياً، بينما إذا تراجعت قيمة العملات ارتفع سعر الذهب، في حين أن السوق المحلي بالمملكة يتأثر طردياً بالسوق العالمي.