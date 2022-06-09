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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شنت الإعلامية مفيدة شيحة، هجوما حادا على عروس كفر الدوار، بعد واقعة وصية كتب الكتاب، مؤكدة ان هدف هذه العروسة التريند والشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسوشيال ميديا. وأضافت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الخميس، أن هناك معلومات مؤكدة بأن عروس كفر الدوار وزوجها فتحوا النهاردة قناة على موقع يوتيوب، مضيفة أنه خلي الايام بينا وانا صح ونشوف ان الهدف هو التريند وبس". تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: طالبة سعودية تخترع ابتكارًا طبيًا يذهل العالم ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 9 يونيو 2022 مفاجأة مزلزلة تهز مصر .. لن تصدق ما هو السبب الحقيقي الذي دفع عروس كفر الدوار لفعلتها المثيرة للجدل مع زوجها! (انكشف السر) التجارة السعودية تؤكد حق المستهلك في التعويض بقيمة المنتج المغشوش وتوضح الإجراءات اللازمة معجزة ربانية.. طفلة سعودية تذهل العالم وتفوز بالمركز الثاني في المسابقة العالمية للحساب الذهني (فيديو) شاهد.. إغلاق مطعم كبير في السعودية بسبب حادثة تسمم غذائي دراسة حديثة تحذر: رؤية الكوابيس المتكررة تنذر بإصابتك بهذا المرض الخطير سعودي ينام لمدة 6 أشهر متواصلة.. والأطباء يكتشفون السر المدهش! (فيديو صادم) شاهد لحظة سقوط 25 شخصاً بعد انهيار جسر بشكل مفاجئ أثناء سيرهم عليه السعودية : شركة كبرى تتراجع عن رفع أسعار منتجاتها بعد تصريحات هزت الرأي العام إعلان هــــــام من الجوازات السعودية بشأن تصاريح السفر لهذا السبب.. سعودي يجمع مليون دودة مشروب شائع يخلصك من دهون البطن ويقيك من السرطان والسكري ميتة تبكي أثناء تغسيلها بعد وفاتها بأحد مستشفيات مصر .. شاهد الفيديو السعودية.. حساب المواطن يزف خبراً ساراً للمستفيدين بشأن الدعم المخصص لشهر يونيو مشروب طبيعي إذا تناولته على الريق فإنه قد يدمر صحتك السعودية تصحو على حادثة مروعة وسط الرياض وكاميرا المراقبة توثق ما حدث (شاهد الفيديو)

وتابعت مفيدة شيحة، أنه :" اللي كان بيحصل ده عيب، وزهقنا ومش ناقصين، وكل واحد بيفكر ازاي يبقى تريند، ولو كلامي مش صح هعتذر وابقى غلطانة".

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