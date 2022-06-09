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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أكدت وزارة التجارة السعودية على حق المستهلك في التعويض والمطالبة بقيمة المنتج المغشوش، حيث يتم ذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات أبرزها:

– يحق لمن أصابه ضرر طلب التعويض أمام الجهة القضائية.

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التجارة السعودية تؤكد حق المستهلك في التعويض بقيمة المنتج المغشوش وتوضح الإجراءات اللازمة

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– يقدم طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش لجهة الضبط المختصة خلال (30) يوما من تاريخ الشراء، ما لم ينص الاتفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب مدة أطول.

– للمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش، وفق الشروط التالية:

1- أن لا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري سواء في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام.

2- تقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع ذلك المنتج.

3- تعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز (15) يوما من طلبها.