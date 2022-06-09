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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عقب الداعية المصري مبروك عطية، على بكاء جثة فتاة أثناء تغسيلها بعد وفاتها بأحد المستشفيات.

وقال مبروك عطية، "هي دمعة أو اتنين محبوستين عند الاحتضار"، مبينا أن هذا ما قد يراه المغسل من المتوفي، وقال فيهما العلماء إنهما إما لمرض الميت وآلامه فيبكي وهو مازال على قيد الحياة فخرجت روحه وظلت دمعتان في عينيه فتنزلان عند الغسل، أو أن يكون بكاؤه لآلام طلوع روحه من جسده.

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ميتة تبكي أثناء تغسيلها بعد وفاتها بأحد مستشفيات مصر .. شاهد الفيديو

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وأكمل:"أما إن ميت يبكي فلا.. وإذا زاد دمع المتوفاة عن دمعتين وانتي فكرتيها بتبكي فلما الأم جاءت البنت زادت بكاء؟ دا من تأليفك يا أما البنت صاحية ومامتتش".

وتابع:" اجمعوا أن الميت لا يشعر بمن حوله بمجرد وفاته، فكيف يزداد بكاءها مع بكاء أمها ويهدأ بهدوئه، مضيفا لكل من تغسل المتوفيات أن يتقين الله في هذا الدين ولا يذكرن قصصا فيها من المبالغة".

وكانت المغسلة قالت إنه بعد انتهاء الغسل دخلت أم المتوفاة ولامت المغسلة، موضحة أن ابنتها أوصتها أن تغسلها هي ولا أحد غيرها، وبكت، فازدادت الجثة بكاء على بكاء أمها، وبعد هدوء الأم هدأت".