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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعرضت الممثلة المصرية رحمة حسن للعض في "منطقة حساسة" بجسدها من قِبَل كلب، ونقلت إلى المستشفى.

وروت رحمة حسن تفاصيل الواقعة، وكتبت عبر "أنستجرام"، أنها اضطرت مساء أمس إلى الخروج من منزلها لشراء بعض مستلزمات المنزل، وخلال سيرها فوجئت بسيارة توقفت إلى جوارها، ونزل منها كلب من فصيلة "جيرمن شيبرد".

وفوجئت "رحمة" بأن الكلب يهاجمها، وقالت: "حاولت أجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني على الأرض، وحاولت أقوم وأجري وصاحبته حاولت تشده، بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيرة وغويطة بنابه في منطقة حساسة".

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كلب يعقر ممثلة مصرية في «منطقة حساسة»

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ونقلت صاحبة الكلب "رحمة" إلى المستشفى، وهناك حصلت على جرعات التطعيم المطلوبة للتعامل مع هذه الحالة، وتقول: "لسه فاضل لي ٤ هاخدهم خلال شهر"، مضيفة: "تعبانة وعندي تروما من إمبارح، واللي واجعني أكتر إني مش عارفة أتصرف إزاي.. خصوصا إني أكيد مش عايزة الكلب يتأذي، بس كمان مش عايزة أي إنسان كمان يتأذي ويتعض ويتبهدل في الشارع زيي".

وختمت قائلة: "إمبارح صاحبة الكلب قالت لي متخافيش هو عض ولادي قبل كدا وتمام محصلش حاجة! طبعا أنا اتصدمت لما عرفت إنها مش أول مرة الكلب يعض حد ومع ذلك هي سايباه عادي في الشارع من غير كمامة أو حد قوي يمسكه".