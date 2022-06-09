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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عفا أب سعودي عن قاتل ابنه «لوجه الله»، رافضًا قبول عوض أو وضع شروط.

وقال خلال لقائه ببرنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية: «لقد عفوت لوجه الله ولو قدمت لي ملايين ما قبلتها».

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أب سعودي يتنازل عن القصاص من قاتل إبنه .. وحينما جاءوا لدفع الدية إليه كانت المفاجأة!

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وتوجه الأب الذي عفا عن قاتل ابنه برسالة للجميع، قائلًا: يجب التوجه إلى ما عند الله وترك ما عند الناس وتلك رسالة إلى المسلمين.

ووفق تقرير لبرنامج «الراصد»، تم ذلك العفو بتلك الصورة، رغم قيام البعض بالمبالغة في مبالغ الدية في مثل تلك القضايا.

وكانت عضو مجلس الشورى السعودي، سلطانة البديوي، أكدت أن مشروع نظام الصلح في القصاص جاء لتحديد سقف الدية؛ بحيث لا تزيد على 5 ملايين ريال.

وأكملت: «مشروع نظام الصلح في القصاص جاء لتحديد سقف الدية؛ بحيث لا تزيد على 5 ملايين ريال»، مؤكدة أنه جاء كردة فعل للمبالغ الفلكية التي لم يتم تحديدها في السابق.